IRCTC, Vindhyachal Train: मां विंध्यवासिनी के दर्शन को आज से इन 10 ट्रेनों का विंध्याचल स्टेशन पर होगा ठहराव

IRCTC Vindhyachal Train मां विंध्यवासिनी के दर्शन-पूजन के लिए नवरात्रि 2025 दुर्गा पूजा 2025 के अवसर पर भारतीय रेल ने यात्रियों को बड़ी सहूलियत दी है। आज सोमवार 22 सितंबर से 10 ट्रेनों का विंध्याचल स्टेशन पर ठहराव दिया गया है। भागलपुर नवगछिया होकर चलने वाली इन ट्रेनों में अप और डाउन में यह सुविधा मिलेगी।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। IRCTC, Vindhyachal Train नवरात्रि 2025 के दौरान भागलपुर से चलने वाली एलटीटी एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल सहित छह ट्रेनों का ठहराव विंध्याचल स्टेशन पर दिया है। नवगछिया होकर गुजरने वाली चार ट्रेनों का भी इस दौरान ठहराव विंध्याचल में होगा। रेलवे ने ये ठहराव नवरात्रि से यानी 22 सितंबर से 01 अक्टूबर तक के लिए दिया है। रेलवे ने गया होकर चलने वाली हावड़ा-जोधपुर, हावड़ा-बीकानेर, पुरी-आनंद विहार ट्रेन का ठहराव दोनों छोर से दिया है।

विंध्याचल में ये ट्रेनें रुकेंगी : ठहराव का समय दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल : 8:58

कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल : 5:48 (शाम)

एलटीटी-गुवाहाटी साप्ताहिक : 5:50

गुवाहाटी-एलटीटी साप्ताहिक : 7:05 (शाम)

भागलपुर-एलटीटी एक्सप्रेस : 7:05 (शाम)

एलटीटी-भागलपुर एक्सप्रेस : 5:50 नवगछिया होकर गुजरने वाली ट्रेन का ठहराव का समय आनंद विहार सीमांचल एक्सप्रेस- 10:40

जोगबनी सीमांचल एक्सप्रेस : शाम 6 बजे

एलटीटी-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस : 5:50

डिब्रूगढ़-एलटीटी एक्सप्रेस : 7:05 (शाम) अमृत भारत का रैक जोड़कर चलेगी दिल्ली-भागलपुर स्पेशल त्योहारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भागलपुर और दिल्ली के साथ ही भागलपुर होकर मालदा-उधना त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। स्पेशल ट्रेन को अमृत भारत एक्सप्रेस का रैक जोड़कर चलाई जाएगी। 27 सितंबर से मालदा टाउन-उधना और 24 तारीख से भागलपुर और दिल्ली के बीच त्योहार स्पेशल का संचालन शुरू होगा।

ट्रेन संख्या 04064-04063 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दिल्ली से हर मंगलवार को 11 बजे चलेगी और दूसरे दिन बुधवार को तीन बजे भागलपुर आएगी। जबकि भागलपुर से 04063 स्पेशल बुधवार को रवाना होगी। दिल्ली से यह ट्रेन सितंबर में 23, 30 तारीख, अक्टूबर में 7, 14, 21, 28 तारीख व नवंबर में 4, 11, 18, 25 तारीख को चलेगी। जबकि भागलपुर से सितंबर में 24 तारीख को चलेगी। अक्टूबर में 01, 08, 15, 22, 29 तारीख एवं नवंबर में 05, 12, 19 व 26 तारीख को चलेगी।

भागलपुर से गया होकर चलेगी मालदा-उधना स्पेशल ट्रेन संख्या 03417 मालदा-उधना स्पेशल मालदा से शनिवार को चलेगी और उसी दिन 3.35 बजे भागलपुर आएगी। 10 मिनट के बाद यह ट्रेन आगे के लिए रवाना हो जाएगी। अप में यह ट्रेन सितंबर में 27 तारीख, अक्टूबर में 4, 11, 18, 25 तारीख और नवंबर में 01 व 08 तारीख को चलेगी।