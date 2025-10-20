Indian Railway Reservation Counter: रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से क्यों नहीं कट रहे टिकट? दिवाली पर कब खुला, कब बंद?

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Indian Railway Reservation Counter सोमवार को दीपावली के दिन स्टेशन का रिजर्वेशन काउंटर सुबह आठ बजे दोपहर दो बजे तक के लिए खुलेगा। लेकिन आनलाइन बुकिंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सीएमआइ फूल कुमार शर्मा ने बताया कि दीपावली की छुट्टी को लेकर रिजर्वेशन एक शिफ्ट में ही काउंटर खोला जाएगा। मंगलवार से रिजर्वेशन काउंटर अपने यथावत समय सुबह आठ बजे से ही खुलेगा। बताया कि छठ पूजा पर भी किसी तरह की छुट्टी नहीं होने से काउंटर खुला रहेगा।



स्टेशनों पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए बारी-बारी से लगी ड्यूटी

त्योहारों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भागलपुर व जमालपुर सहित अन्य स्टेशनों पर रेलवे ने अधिकारियों को क्राउड मैनेजमेंट के लिए बारी-बारी से ड्यूटी पर लगाया गया है। हर गतिविधियों की निगरानी 84 सीसीटीवी कैमरों से करने के निर्देश दिए गए हैं। स्टेशन पर आरपीएफ कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। टिकट जांच के लिए अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया गया है। भागलपुर स्टेशन पर दो हजार यात्रियों की क्षमता वाला अस्थायी टेंट का होल्डिंग एरिया बनाया गया है। पांच टिकट काउंटर को हर समय खोलने के निर्देश दिए गए हैं। एटीवीएम मशीनों सहित यूटीएस मोबाइल एप व रेलवन से डिजिटल टिकटिंग व कैशलेस भुगतान को हर समय चालू रखने को बोला गया है। सदर अस्पताल के सहयोग से स्टेशन पर एक एम्बुलेंस तैनात की गई है। स्टेशन स्टाफ को दिव्यांग यात्रियों की सहायता के लिए प्रशिक्षण दिया गया है।

