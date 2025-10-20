Language
    Indian Railway Reservation Counter: रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से क्यों नहीं कट रहे टिकट? दिवाली पर कब खुला, कब बंद?

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Alok Shahi
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 08:05 PM (IST)

    Indian Railway Reservation Counter: सोमवार, 20 अक्टूबर को दीपावली के दिन रेलवे स्टेशन का रिजर्वेशन काउंटर सुबह आठ बजे दोपहर दो बजे तक के लिए खुला रहा। हालांकि, इस दौरान आइआरसीटीसी की आनलाइन टिकट बुकिंग सामान्य दिनों की तरह जारी रही। सीएमआइ फूल कुमार शर्मा ने बताया कि दिवाली की छुट्टी के कारण एक शिफ्ट में ही रिजर्वेशन काउंटर खोला गया। मंगलवार से रिजर्वेशन काउंटर पूर्ववत अपने यथावत समय सुबह आठ बजे से ही खुलेगा। उन्होंने बताया कि छठ पूजा 2025 पर किसी तरह की छुट्टी नहीं होने से रिजर्वेशन काउंटर खुला रहेगा।

    Indian Railway Reservation Counter: सोमवार, 20 अक्टूबर को दिवाली पर रेलवे स्टेशन का रिजर्वेशन काउंटर दोपहर दो बजे तक खुला रहा।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Indian Railway Reservation Counter सोमवार को दीपावली के दिन स्टेशन का रिजर्वेशन काउंटर सुबह आठ बजे दोपहर दो बजे तक के लिए खुलेगा। लेकिन आनलाइन बुकिंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सीएमआइ फूल कुमार शर्मा ने बताया कि दीपावली की छुट्टी को लेकर रिजर्वेशन एक शिफ्ट में ही काउंटर खोला जाएगा। मंगलवार से रिजर्वेशन काउंटर अपने यथावत समय सुबह आठ बजे से ही खुलेगा। बताया कि छठ पूजा पर भी किसी तरह की छुट्टी नहीं होने से काउंटर खुला रहेगा।

    स्टेशनों पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए बारी-बारी से लगी ड्यूटी

    त्योहारों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भागलपुर व जमालपुर सहित अन्य स्टेशनों पर रेलवे ने अधिकारियों को क्राउड मैनेजमेंट के लिए बारी-बारी से ड्यूटी पर लगाया गया है। हर गतिविधियों की निगरानी 84 सीसीटीवी कैमरों से करने के निर्देश दिए गए हैं। स्टेशन पर आरपीएफ कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। टिकट जांच के लिए अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया गया है। भागलपुर स्टेशन पर दो हजार यात्रियों की क्षमता वाला अस्थायी टेंट का होल्डिंग एरिया बनाया गया है। पांच टिकट काउंटर को हर समय खोलने के निर्देश दिए गए हैं। एटीवीएम मशीनों सहित यूटीएस मोबाइल एप व रेलवन से डिजिटल टिकटिंग व कैशलेस भुगतान को हर समय चालू रखने को बोला गया है। सदर अस्पताल के सहयोग से स्टेशन पर एक एम्बुलेंस तैनात की गई है। स्टेशन स्टाफ को दिव्यांग यात्रियों की सहायता के लिए प्रशिक्षण दिया गया है।

    प्रसूता की मौत पर क्लिनिक में हंगामा, मारपीट

    भागलपुर के तातारपुर क्षेत्र में एक निजी क्लिनिक में प्रसूता की मौत हो गयी। चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जम कर हंगामा कर दिया। परिजनों ने आक्रोशित होकर शव को लेने से इंकार दिया था। मामले की जानकारी तातारपुर थाना को दी गयी। मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को शांत कराया।

    थाना पुलिस के अनुसार नाथनगर नूरपुर निवासी एक 28 साल की युवती का इलाज के दौरान देहांत हो गया। परिजनों ने बताया कि युवती का सर्जरी होना था। सही तरीके से डाक्टर ने जांच नहीं किया। आपरेशन के बाद डाक्टर ने नवजात बच्ची को हमारे गोद में दिया और कहा कि इसकी मां गंभीर है। काफी देर तक हमें मरीज से मिलने नहीं दिया गया। अंत में डाक्टर ने युवती को जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया।

    स्वजन ने बताया कि निजी क्लिनिक में इलाज में हमारा डेढ़ लाख रुपया खर्च हुआ। जब हम लोगों ने बेटी का हाल जानना चाहा तो डाक्टर के लोगों ने हमारे साथ मारपीट की। वहीं डाक्टर का कहना था कि मरीज का आपरेशन सही तरीके से हो गया था। अचानक युवती को हार्ट अटैक आ गया। हम लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों का शांत किया। लेकिन देर शाम तक क्लिनिक के बाहर भीड़ जमी थी।