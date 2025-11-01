Railway Reservation Closed: आज बंद रहेगा रेलवे रिजर्वेशन, 6 घंटे तक इंटरनेट टिकट बुकिंग, करेंट बुकिंग के IRCTC App Down

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Indian RailwaysRailway Reservation Closed Today भारतीय रेल का करंट रिजर्वेशन लेने वाले रेल यात्रियों को आज शनिवार रात और रविवार को अहले सुबह तक ट्रेन टिकट रिजर्वेशन लेने, करंट टिकट बुकिंग करने, इंटरनेट टिकट बुकिंग करने और पूछताछ आदि रेलवे की सेवाएं लेने में भारी दिक्कत होगी। कोलकाता स्थित आइआरसीटीसी व क्रिस के यात्री आरक्षण प्रणाली के पीएनआर फाइलों एवं डेटाबेस फाइलों का कंप्रेशन किए जाने के चलते रेलवे की एप आधारित ई-टिकट प्रणाली काम नहीं करेगा।

पूर्व रेलवे के मालदा रेल मंडल के पीआरए गुड्डू साह ने रेल सेवाएं बंद रहने के बारे में बताया है कि उक्त कार्य के कारण शनिवार, 1 नवंबर की रात 11:45 बजे से रविवार, 2 नवंबर की सुबह 5:30 बजे तक रेल टिकट रिजर्वेशन प्रभावित रहेगा। यात्रियों को करीब छह घंटे तक चार्टिंग, करेंट बुकिंग, इंटरनेट बुकिंग सहित 139 की सेवाएं नहीं मिलेंगी। इस दौरान आइआरसीटीसी के तमाम रेलवे एप पर टिकट बुकिंग से लेकर पूछताछ तक की सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी।

रिकार्ड जनरल टिकटों की बिक्री, 85 हजार हुई बुकिंग भागलपुर : छठ पूजा के बाद ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। इसका अंदाजा जनरल टिकटों की बिक्री से लगाया जा सकता है। तीन दिनों में दो गुने जनरल टिकटों की बिक्री हुई है। विक्रमशिला एक्सप्रेस, एलटीटी, अंग एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस, सहित लंबी दूरी और पैसेंजर ट्रेनों की जनरल बोगियों में सफर करने वाले 85 हजार से अधिक यात्री शामिल हैं। बुधवार को 30 हजार, गुरुवार को 32 हजार जनरल टिकटों की बिक्री हुई। जबकि शुक्रवार को 22 हजार से अधिक टिकटों की बिक्री होने का अनुमान है। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार का फाइनल चार्ट बनने के बाद ही जनरल टिकटों के बिक्री की सही जानकारी सामने आएगी।

अमूमन 15 से 18 हजार होती है जनरल टिकटों की बिक्री वर्षा के कारण ट्रेनों में पिछले दो दिनों के अपेक्षा कम भीड़ रही। लेकिन दो दिन बुधवार और गुरुवार रिकार्ड जनरल टिकटों की बिक्री हुई। दो दिनों में 62 हजार जनरल टिकटों की बिक्री हुई। जबकि अमूमन भागलपुर स्टेशन में हर दिन 15 से 18 हजार जनरल टिकटों की बुकिंग होती है। लेकिन छठ के बाद भीड़ बढ़ने से टिकटों की बिक्री भी बढ़ी है। हालांकि अजगैबीनाथ धाम (सुल्तानगंज), कहलगांव सहित अन्य स्टेशनों पर टिकटों की बिक्री पर खास असर नहीं पड़ा है। जमालपुर स्टेशन में भी इस तरह की भीड़ नहीं हो रही है।

एडीआरएम सहित 25 रेलवे अधिकारियों की तैनाती रेल अधिकारियों का कहना है कि सभी जगहों के लोग यहां आते हैं। इसलिए यहां भीड़ काफी हो जा रही है। यही वजह है कि भीड़ नियंत्रण के लिए एडीआरएम शिव प्रसाद कुमार, डीपीओ सचिन कुमार, सीनियर डीसीएम अंजन, आरपीएफ कमांडेंट असीम कुमार कुल्लू, स्टेशन डायरेक्टर उत्पल शर्मा, एरिया आफिसर व स्टेशन अधीक्षक सहित मालदा मंडल के 25 से अधिक अधिकारियों व कर्मियों की तैनाती की गई है।