IRCTC, Indian Railways: रेलवे का बड़ा फैसला, टिकट आरक्षण के नए नियम, यात्रियों के लिए यह करना जरूरी

IRCTC Indian Railways भारतीय रेल ने पर्व-त्योहार में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बड़ा फैसला किया है। आइआरसीटीसी वेबसाइट व रेल वन ऐप से बुक किए जाने वाले आरक्षित टिकट में सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए पहले 15 मिनट के दौरान आधार आथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है ताकि यात्रियों को आसानी से टिकट मिल सके। हालांकि आधार आथेंटिकेशन का लाभ यात्रियों को नहीं मिल रहा।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। IRCTC, Indian Railways दिल्ली और दूसरे प्रांतों से भागलपुर आने वाली ट्रेनें रिग्रेट हो गई हैं। नियमित ट्रेनों में यात्रियों के लिए जगह नहीं बची है। भागलपुर आने के लिए यात्रियों की पहली पसंद विक्रमशिला एक्सप्रेस रहती है। इसके बाद गरीबरथ और दिल्ली-मालदा पर रिजर्वेशन कराया जाता है। सप्ताहिक चलने वाली हमसफर सहित पंजाब से आने वाली फरक्का एक्सप्रेस में भी टिकट लिया जाता है। इसी के साथ रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं।

त्योहारों के समय स्पेशल ट्रेन में भी वेटिंग हो गई है। अब यात्रियों के सामने त्योहार के बाद काम पर लौटने की समस्या है। नियमित ट्रेनें पहले ही नो रूम पर चल रही हैं यानि इन ट्रेनों में जगह ही नहीं है। आरक्षित यात्रियों को दिक्कत नहीं हो और लोड न बढ़े रेलवे ने ट्रेनों में कुछ तिथियों के लिए रिजर्वेशन बंद कर दिया है। यात्रियों के लौटने के लिए अभी तो स्पेशल में जगह है लेकिन तेजी से सीट भर रही हैं। IRCTC Ticket Booking New Rules

इधर, दिवाली, छठ पूजा और होली जैसे त्योहारों में टिकटों के लिए मारामारी होती है। आरक्षण खुलते ही सीट,बर्थ बुक हो जाती हैं। रेलवे ने अब पहली अक्टूबर से आइआरसीटीसी वेबसाइट व रेल वन ऐप से बुक होने आरक्षित टिकट में सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए पहले 15 मिनट के दौरान आधार आथेंटिकेशन अनिवार्य कर रहा है। जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। उन्हें आसानी से टिकट मिल सके। हालांकि इस त्योहार यात्रियों को इस नियम का लाभ नहीं मिल सकेगा।

स्टेशनों के काउंटरों पर सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के समय में कोई बदलाव नहीं किया है। आथराइज्ड टिकट एजेंटों के जनरल रिजर्वेशन खुलने के 10 मिनट के प्रतिबंध में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले साल एक नवंबर से रेलवे ने टिकट आरक्षण में बदलाव करते हुए 120 दिन की समय सीमा को घटाकर 60 दिन का किया था।