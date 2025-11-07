Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भागलपुर-नवगछिया-बांका के अति-संवेदनशील इलाकों में विशेष चौकसी, IG ने जारी किए निर्देश

    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:02 PM (IST)

    भागलपुर, नवगछिया और बांका के संवेदनशील इलाकों में विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस विशेष गश्त करेगी। आईजी विवेक कुमार ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे अर्धसैनिक बलों के साथ गश्त करें और थानेदार गतिविधियों पर नजर रखें। कुछ क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की आशंका है। कहलगांव में जदयू नेता के वाहन पर हमला हुआ, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    भागलपुर-नवगछिया-बांका के अति-संवेदनशील इलाकों में विशेष चौकसी (फाइल फोटो)

    कौशल किशोर मिश्र, भागलपुर। विधानसभा चुनाव के दौरान रेंज के भागलपुर, नवगछिया और बांका जिले के सभी विधानसभा सीटों के अति-संवेदनशील इलाके में पुलिस विशेष गश्त लगाएगी। रेंज आईजी विवेक कुमार ने रेंज के तीनों जगहों के पुलिस अधीक्षक को इस बाबत निर्देश दिया है कि वे स्थानीय थानों की पुलिस के साथ अर्ध सैनिक बलों के जवानों के साथ ऐसे पहचान किये गए इलाके में गश्त लगाए। उन अति-संवेदनशील इलाके के थानेदार वहां की छोटी-बड़ी गतिविधियों से सक्षम अधिकारी को अवगत कराते रहें। ऐसी विशेष गश्त चुनाव परिणाम आने तक होती रहेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बांका में पांच, भागलपुर में पांच और नवगछिया में दो विधानसभा सीट

    बांका जिले में विधानसभा की चार सीट, बांका नगर, कटोरिया, बेलहर, अमरपुर, धोरैया। भागलपुर में भागलपुर नगर, नाथनगर, सुल्तानगंज, कहलगांव और पीरपैंती, जबकि नवगछिया में गोपालपुर और बिहपुर विधानसभा सीट है। इनमें सर्वाधिक अति-संवेदनशील इलाके नाथनगर, गोपालपुर, बेलहर, कटोरिया में हैं।

    जिनमें सांप्रदायिक दृष्टकोण, नक्सल प्रभावित और जातीय विद्वेष की संभावना वाले इलाके शामिल हैं। जहां जाति-वर्ग और समुदाय में संघर्ष, तनातनी की संभावना चुनाव या किसी धार्मिक आयोजन, जुलूस आदि को लेकर हो जाया करती है।

    रेंज आईजी विवेक कुमार ने रेंज के तीनों जगहों को पर्याप्त संख्या में अर्ध सैनिक बलों को उपलब्ध करा दिया है। जिनके कुछ जवानों को तीनों जगहों के स्थानीय थानों से भी अटैच कर दिया है ताकि फरार अपराधियों, वारंटियों की गिरफ्तारी, कुर्की-जब्ती की कार्रवाई के अलावा विधि-व्यवस्था की बेहतरी, वाहनों की तलाशी अभियान में काम लिया जाने लगा है। चुनाव के दौरान प्रचार गाड़ियों, प्रत्याशियों या उनके समर्थकों के बीच मारपीट, हिंसा की संभावना बनी रहती है। जिसकों देखते हुए ऐसा कदम उठाया गया है।

    केस स्टडी:

    कहलगांव विधानसभा सीट से इस बार के चुनाव में जदयू प्रत्याशी कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय सदानंद सिंह के पुत्र इंजीनियर शुभानंद मुकेश की प्रचार गाड़ी पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना बाइपास थानाक्षेत्र के बनगांव-खुटाहा गांव में तब हुई जब शुभानंद मुकेश की प्रचार गाड़ी प्रचार के सिलसिले में पहुंची थी।

    जिला जदयू के महासचिव ओमप्रकाश भ्रमर अपने सहयोगियों के साथ गांव में जदयू का प्रचार-प्रसार कर रहे थे। तभी गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रचार गाड़ी पर पीछे से पथराव कर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। हमला प्रचार गाड़ी पर पीछे से किया गया था, इसलिए जदयू महासचिव या उनके किसी सहयोगी हमलावरों को पहचान नहीं सके। घटना की बाबत बाइपास थाने में ओमप्रकाश भ्रमर ने अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध केस दर्ज कराया है।

    ओमप्रकाश भ्रमर गौराडीह थानाक्षेत्र के मोहनपुर गांव के रहने वाले हैं, जहां प्रचार गाड़ी पर हुए पथराव बाद उनके समर्थकों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। बनगांव-खुटहा गांव में जदयू की प्रचार गाड़ी पर हमले को लेकर स्थानीय लोगों में भी रोष व्याप्त है। पुलिस मामले में ऐसी किसी घटना की पुनरावृति ना हो इसको लेकर एसएसपी हृदय कांत ने सभी एहतियाती कदम उठाया है।