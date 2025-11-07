भागलपुर-नवगछिया-बांका के अति-संवेदनशील इलाकों में विशेष चौकसी, IG ने जारी किए निर्देश

कौशल किशोर मिश्र, भागलपुर। विधानसभा चुनाव के दौरान रेंज के भागलपुर, नवगछिया और बांका जिले के सभी विधानसभा सीटों के अति-संवेदनशील इलाके में पुलिस विशेष गश्त लगाएगी। रेंज आईजी विवेक कुमार ने रेंज के तीनों जगहों के पुलिस अधीक्षक को इस बाबत निर्देश दिया है कि वे स्थानीय थानों की पुलिस के साथ अर्ध सैनिक बलों के जवानों के साथ ऐसे पहचान किये गए इलाके में गश्त लगाए। उन अति-संवेदनशील इलाके के थानेदार वहां की छोटी-बड़ी गतिविधियों से सक्षम अधिकारी को अवगत कराते रहें। ऐसी विशेष गश्त चुनाव परिणाम आने तक होती रहेगी।

बांका में पांच, भागलपुर में पांच और नवगछिया में दो विधानसभा सीट बांका जिले में विधानसभा की चार सीट, बांका नगर, कटोरिया, बेलहर, अमरपुर, धोरैया। भागलपुर में भागलपुर नगर, नाथनगर, सुल्तानगंज, कहलगांव और पीरपैंती, जबकि नवगछिया में गोपालपुर और बिहपुर विधानसभा सीट है। इनमें सर्वाधिक अति-संवेदनशील इलाके नाथनगर, गोपालपुर, बेलहर, कटोरिया में हैं।

जिनमें सांप्रदायिक दृष्टकोण, नक्सल प्रभावित और जातीय विद्वेष की संभावना वाले इलाके शामिल हैं। जहां जाति-वर्ग और समुदाय में संघर्ष, तनातनी की संभावना चुनाव या किसी धार्मिक आयोजन, जुलूस आदि को लेकर हो जाया करती है। रेंज आईजी विवेक कुमार ने रेंज के तीनों जगहों को पर्याप्त संख्या में अर्ध सैनिक बलों को उपलब्ध करा दिया है। जिनके कुछ जवानों को तीनों जगहों के स्थानीय थानों से भी अटैच कर दिया है ताकि फरार अपराधियों, वारंटियों की गिरफ्तारी, कुर्की-जब्ती की कार्रवाई के अलावा विधि-व्यवस्था की बेहतरी, वाहनों की तलाशी अभियान में काम लिया जाने लगा है। चुनाव के दौरान प्रचार गाड़ियों, प्रत्याशियों या उनके समर्थकों के बीच मारपीट, हिंसा की संभावना बनी रहती है। जिसकों देखते हुए ऐसा कदम उठाया गया है।

केस स्टडी: कहलगांव विधानसभा सीट से इस बार के चुनाव में जदयू प्रत्याशी कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय सदानंद सिंह के पुत्र इंजीनियर शुभानंद मुकेश की प्रचार गाड़ी पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना बाइपास थानाक्षेत्र के बनगांव-खुटाहा गांव में तब हुई जब शुभानंद मुकेश की प्रचार गाड़ी प्रचार के सिलसिले में पहुंची थी।

जिला जदयू के महासचिव ओमप्रकाश भ्रमर अपने सहयोगियों के साथ गांव में जदयू का प्रचार-प्रसार कर रहे थे। तभी गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रचार गाड़ी पर पीछे से पथराव कर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। हमला प्रचार गाड़ी पर पीछे से किया गया था, इसलिए जदयू महासचिव या उनके किसी सहयोगी हमलावरों को पहचान नहीं सके। घटना की बाबत बाइपास थाने में ओमप्रकाश भ्रमर ने अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध केस दर्ज कराया है।