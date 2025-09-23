Navratri 2025: नवरात्रि व्रत रखा है, तो खाएं ये हेल्दी फूड... नहीं होगी थकान, युवा, महिला, बुजुर्ग अभी नोट करें ये डाइट चार्ट

Navratri 2025 नवरात्रि में अगर आपने व्रत रखा है तो संतुलित आहार आपके शरीर को ढेर सारी ऊर्जा देगा जिससे उपवास के दिनों में भी आपको थकान का अनुभव नहीं होगा। हम महिलाओं युवा और बुजुर्ग के अलावा बीपी और डायबीटिज के बीमारों के लिए यहां डाइट चार्ट बता रहे हैं। बस नवरात्रि व्रत के दिनों में इस डाइट प्लान का पालन करें।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Health News, Navratri 2025 नवरात्रि 2025 आरंभ हो चुका है। नौ दिनों तक शृद्धालु उपवास में रहकर देवी की आराधना करेंगे। आस्था के साथ की जाने वाली पूजा अर्चना से शृद्धालुओं को आत्मिक शांति, समृद्धि और शक्ति का वरदान मिलेगा। कई बार शृद्धालुओं के मन में यह दुविधा होती है कि आस्था की डगर में शरीर (खराब स्वास्थ्य) बाधा न बन जाए। ऐसे में शृद्धालुओं को नवरात्र के दौरान विशेष डाइट का पालन करना चाहिए। नवरात्र के दौरान क्या आहार लेना चाहिए, इसकी जानकारी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज अस्पताल की डाइटिशियन दीपशिखा दे रही हैं। प्रस्तुत है उनसे हुई बातचीत के प्रमुख अंश।

बीपी और मधुमेह मरीज उपवास के दौरान क्या खाएं? बीपी और मधुमेह मरीजों को उपवास के दौरान आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सुबह उठकर मधुमेह रोगी मेथी पानी का सेवन करें। अगर मेथी का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो नींबू, जीरा, सौंफ, अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं। उपवास के दौरान सेब, अमरूद, नारंगी, पपीता, किवी लें। नारियल पानी का सेवन करें। अनार का जूस और केला न लें। इसके अलावा अंकुरित मूंग, खीरा, टमाटर, गाजर खा सकते हैं। भोजन में साबूदाना और पनीर शामिल करें। रात में सोने से पहले दूध में हल्दी डालकर सेवन करें।

कामकाजी युवा नवरात्र के दौरान क्या भोजन करें? कामकाजी युवाओं को अगर उपवास करना है तो उन्हें अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इनको ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। ऐसे में उपवास के दौरान खाए जा सकने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें। एक भोजन चार्ट बनाकर उसका पालन नियमित रूप से करें।

बुजुर्ग उपवास में क्या सावधनी बरतें, क्या खा सकते हैं? बुजुर्ग अगर उपवास करना चाहते हैं तो उन्हें पहले से इसकी तैयारी करनी चाहिए। उपवास से 2–3 दिन पहले ऐसा भोजन लें जिससे ऊर्जा मिल सके। इससे वे आसानी से बिना पानी के भी रह सकते हैं। लेकिन यदि मधुमेह के रोगी हैं तो उन्हें समय-समय पर भोजन करना चाहिए। दवा का परहेज न करें। ऐसे लोग ग्रीन टी, चाय और ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। हालांकि, यदि किसी को गंभीर रोग है तो उन्हें उपवास से बचना चाहिए।

गर्भवती महिलाएं उपवास कर सकती हैं क्या? गर्भवती महिलाओं को उपवास से बचना चाहिए। फिर भी अगर करना चाहें तो विशेष सतर्कता बरतें। फल-सब्जी के साथ-साथ साबूदाना का प्रयोग करें। सेंधा नमक खा सकती हैं। हरी सब्जियां, सलाद, गाजर, चुकंदर, खीरा का सेवन जरूर करें।