GST Rate Cut: इन सामानों पर चिपकाए New Price List, जीएसटी रेट कट से बाजार में खरीदारों की भारी भीड़

GST Rate Cut जीएसटी में भारी छूट मिलने के बाद बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ गई है। माल से लेकर दुकानों तक कहीं तत्काल राहत तो कहीं पुराना स्टाक खत्म होने का इंतजार हो रहा है। जीएसटी दरों में कमी की जानकारी के अभाव में ग्राहकों व दुकानदारों में किचकिच भी हो रही। दो दिनों में बिस्कुट और नमकीन में दस रुपये की कमी आई। नई प्राइस लिस्ट चिपकाए गए।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। GST Rate Cut, GST Reforms दुर्गा पूजा से पहले जीएसटी दरों में कमी का सीधा असर अब बाजार में दिखने लगा है। शहर की बड़ी दुकानों से लेकर कई किराना दुकानों में रोजमर्रा की वस्तुओं की खरीदारी में ग्राहकों को राहत मिल रही है। हालांकि कुछ जगहों पर पुराना स्टाक होने के कारण अभी दाम नहीं घटाया गया है। साथ ही छोटी दुकानों में जानकारी का अभाव भी दिख रहा है। इस कारण कहीं-कहीं ग्राहक व दुकानदार में किचकिच भी हो रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार को तिलकामांझी स्थित सुधा काउंटर पर ऐसा नजारा दिखा। जहां ग्राहक पनीर की कीमत में कमी की बात कही। जबकि पनीर के दाम में कमी नहीं हुई है। काउंटर के कर्मचारी शाहरूख ने बताया कि दो सौ ग्राम पनीर की कीमत पहले भी 85 रुपये थी जो आज भी उतने में ही बिक रही है। इस संबंध में सुधा डेयरी के प्रबंध निदेशक शिवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यहां पनीर की कीमत में कमी नहीं हुई है। कुछ जगहों पर पांच रुपये कमी की बात सामने आयी थी। इस कारण ग्राहकों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। संशोधित लिस्ट काउंटरों के पास भेजी जा रही है। GST Reforms Updates

पूजा के कारण खरीदारी की भीड़, संशोधित दर चिपकाई गई पूजा के कारण माल में खरीदारी के लिए भीड़ जुट रही है। सबसे अच्छी बात यहां यह है कि संशोधित दर भी चिपकाई दी गई है। ग्राहक देखकर सामान भी खरीद रहे हैं। सैंडिस कंपाउंड स्थित एक माल के मैनेजर प्रकाश कुमार ने बताया कि माल के बाहर सामान की कीमत बोर्ड में चिपका दी गयी है। दाम घटने से बिक्री भी बढ़ गयी है।

खासकर दो दिनों में बिस्कुट और नमकीन की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में ग्राहकों को कम से कम 10 रुपये तक का फायदा मिल रहा है। साथ ही बच्चों के पानी की बोतल की भी काफी खरीदारी हुई है। बच्चे व महिलाएं खासतौर पर इसका खरीदारी कर रही है। खरीदारी कर रही महिलाओं ने बताया कि एक सप्ताह पहले जिस इस पानी की बोतल की कीमत 199 रुपये थी, वहीं अब 187 रुपये में मिल रही है। दाम घटने से राहत मिली है। GST Reforms Updates