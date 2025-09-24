Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    GST Rate Cut: इन सामानों पर चिपकाए New Price List, जीएसटी रेट कट से बाजार में खरीदारों की भारी भीड़

    By Alok Shahi Edited By: Alok Shahi
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 02:02 AM (IST)

    GST Rate Cut जीएसटी में भारी छूट मिलने के बाद बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ गई है। माल से लेकर दुकानों तक कहीं तत्काल राहत तो कहीं पुराना स्टाक खत्म होने का इंतजार हो रहा है। जीएसटी दरों में कमी की जानकारी के अभाव में ग्राहकों व दुकानदारों में किचकिच भी हो रही। दो दिनों में बिस्कुट और नमकीन में दस रुपये की कमी आई। नई प्राइस लिस्ट चिपकाए गए।

    prefferd source google
    Hero Image
    GST Rate Cut: जीएसटी में भारी छूट के बाद बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ आई है। GST Reforms Updates

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। GST Rate Cut, GST Reforms दुर्गा पूजा से पहले जीएसटी दरों में कमी का सीधा असर अब बाजार में दिखने लगा है। शहर की बड़ी दुकानों से लेकर कई किराना दुकानों में रोजमर्रा की वस्तुओं की खरीदारी में ग्राहकों को राहत मिल रही है। हालांकि कुछ जगहों पर पुराना स्टाक होने के कारण अभी दाम नहीं घटाया गया है। साथ ही छोटी दुकानों में जानकारी का अभाव भी दिख रहा है। इस कारण कहीं-कहीं ग्राहक व दुकानदार में किचकिच भी हो रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार को तिलकामांझी स्थित सुधा काउंटर पर ऐसा नजारा दिखा। जहां ग्राहक पनीर की कीमत में कमी की बात कही। जबकि पनीर के दाम में कमी नहीं हुई है। काउंटर के कर्मचारी शाहरूख ने बताया कि दो सौ ग्राम पनीर की कीमत पहले भी 85 रुपये थी जो आज भी उतने में ही बिक रही है। इस संबंध में सुधा डेयरी के प्रबंध निदेशक शिवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यहां पनीर की कीमत में कमी नहीं हुई है। कुछ जगहों पर पांच रुपये कमी की बात सामने आयी थी। इस कारण ग्राहकों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। संशोधित लिस्ट काउंटरों के पास भेजी जा रही है। GST Reforms Updates

    पूजा के कारण खरीदारी की भीड़, संशोधित दर चिपकाई गई  

    पूजा के कारण माल में खरीदारी के लिए भीड़ जुट रही है। सबसे अच्छी बात यहां यह है कि संशोधित दर भी चिपकाई दी गई है। ग्राहक देखकर सामान भी खरीद रहे हैं। सैंडिस कंपाउंड स्थित एक माल के मैनेजर प्रकाश कुमार ने बताया कि माल के बाहर सामान की कीमत बोर्ड में चिपका दी गयी है। दाम घटने से बिक्री भी बढ़ गयी है।

    खासकर दो दिनों में बिस्कुट और नमकीन की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में ग्राहकों को कम से कम 10 रुपये तक का फायदा मिल रहा है। साथ ही बच्चों के पानी की बोतल की भी काफी खरीदारी हुई है। बच्चे व महिलाएं खासतौर पर इसका खरीदारी कर रही है। खरीदारी कर रही महिलाओं ने बताया कि एक सप्ताह पहले जिस इस पानी की बोतल की कीमत 199 रुपये थी, वहीं अब 187 रुपये में मिल रही है। दाम घटने से राहत मिली है। GST Reforms Updates

    किराना दुकानों में भी अब घट रही कीमत

    हड़िया पट्टी स्थित किराना दुकानदार कुमार गौरव ने बताया कि छुहारा, तिलखजूर, अंजीर जैसे सूखे मेवों के दाम कम होने से बिक्री बढ़ गई है। पहले छुहारा 220 रुपये किलो बिक रहा था, अब यह 200 रुपये में मिल रहा है। इसी तरह तिल खजूर 200 से घटकर 180 रुपये हो गया है। अंजीर पहले 1300 रुपये किलो था, अब 1200 रुपये में बिक रहा है। इन सामान पर पहले 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था, लेकिन अब केवल 5 प्रतिशत है। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को हो रहा है। उधर तिलकामांझी स्थित एक किराना दुकानदार राजा ने बताया कि छोटे दुकानों में कई सामान के दाम अगले सप्ताह तक कम हो जाएगा। राहत नहीं देने पर उन्होंने कहा कि उनलोगों के पास पुराना स्टाक है। नया खरीदारी पर ग्राहकों को इसका लाभ शत-प्रतिशत मिलने लगेगा। GST Reforms Updates