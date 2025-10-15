Language
    Gopalganj Sadar Seat: टिकट कटने के बाद रो पड़ीं सदर विधायक कुसुम देवी, बेटे ने भी जताया आक्रोश

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 10:00 PM (IST)

    गोपालगंज सदर सीट से विधायक कुसुम देवी का टिकट कटने पर वे भावुक हो गईं। उनके बेटे ने भी इस फैसले पर नाराजगी जताई है। कुसुम देवी के समर्थकों में भी निराशा है, जिन्होंने पार्टी से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। समर्थकों का कहना है कि कुसुम देवी ने अपने कार्यकाल में क्षेत्र के विकास के लिए बहुत काम किया है।

    Hero Image

    टिकट कटने के बाद रो पड़ीं सदर विधायक कुसुम देवी, बेटे ने भी जताया आक्रोश

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। भाजपा ने सदर विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक कुसुम देवी का टिकट काटकर जब बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया, तो जिले की राजनीति में हलचल मच गई।

    इस फैसले के बाद बुधवार की शाम सदर विधायक कुसुम देवी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की, जहां वे भावनाओं पर काबू नहीं रख सकीं और फफक कर रो पड़ीं।

    विधायक को रोते देख वहां मौजूद समर्थक भी भावुक हो गए और कई की आंखें नम हो गईं। कुसुम देवी ने कहा कि उनके पति स्वर्गीय सुभाष सिंह चार बार विधायक रहे और बिहार सरकार में मंत्री भी बने। उनके निधन के बाद पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताकर टिकट दिया था, और जनता के आशीर्वाद से हम विजयी हुए।

    उन्होंने कहा कि हमने हमेशा पार्टी और कमल निशान के लिए पूरी निष्ठा से काम किया, लेकिन आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हमें धोखा दिया है। इस दौरान उनके पुत्र अनिकेत सिंह भी मां को रोते देख खुद को रोक नहीं पाए और मंच पर ही फफक पड़े।

    उन्होंने कहा कि हमारा परिवार हमेशा भाजपा की सेवा में समर्पित रहा है, लेकिन आज जिस तरह का व्यवहार किया गया, उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है। अनिकेत सिंह ने बैकुंठपुर से प्रत्याशी बनाए गए मिथिलेश तिवारी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बाहर से लाकर यहां थोपा गया है।

    वहीं, मौके पर मौजूद समर्थकों ने मिथिलेश तिवारी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और पार्टी निर्णय पर विरोध जताया। अनिकेत सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में अपने लोगों से चर्चा कर अगली रणनीति बनाई जाएगी। संकेत मिल रहे हैं कि वे निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय ले सकते हैं।