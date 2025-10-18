हमको जिताइए, जीत के बाद नीतीश का ही देंगे साथ... बागी गोपाल मंडल ने बहाए आंसू, बताया इज्जत की लड़ाई
Gopal Mandal Bihar Election: जदयू से बागी होकर गोपालपुर सीट से निर्दलीय नामांकन करने वाले गोपाल मंडल ने कहा कि इस बार चुनाव में हमको जिताइए। हम जीतकर नीतीश कुमार का साथ देंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए गोपाल मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब भी हमारे नेता हैं। हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ करें। फफक-फफक कर रो रहे विधायक गोपाल मंडल ने जिस बागी तेवर के साथ नामांकन पर्चा भरा, उसमें मलाल और पीड़ा भी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। गोपाल ने कहा कि कुछ लोगों ने नीतीश कुमार को बरगलाकर मेरा टिकट कटवा दिया है।
भावुक होकर रोने लगे गोपाल मंडल
नामांकन के बाद समर्थकों के बीच एक क्षण ऐसा भी आया, जब भावुक होकर गोपाल मंडल रोने लगे। उन्होंने कहा कि अब बिगुल बज चुका है और जनता को मैदान में उतारने का समय आ गया है। गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने अपने नामांकन के पूर्व तेतरी दुर्गा मंदिर प्रांगण में जनसभा के दौरान उपस्थित जनसमूह से नीतीश कुमार का नारा लगवाया। कहा एक बार प्रेम से बोलिए नीतीश कुमात की जय।
इसके बाद लोगों ने भी जोरदार नारे लगाए। नहीं चाहिए बाहरी मंडल, हमें चाहिए गोपाल मंडल। गोपाल मंडल ने कहा की हम जीत कर फिर यह सीट जदयू की झोली में डाल देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम। बहरहाल, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में गोपालपुर सीट एक बार फिर सुर्खियों में है। जेडीयू के बागी उम्मीदवार विधायक गोपाल मंडल ने शनिवार को नामांकन के पूर्व तेतरी दुर्गा मंदिर में सभा को संबोधित करते हुए विकास कार्यों के लिए उन्हें वोट देकर जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह चुनाव आर-पार की लड़ाई होगी। यह उनकी इज्ज्त की लड़ाई है। सैकड़ों समर्थकों का धन्यवाद करते हुए नामांकन में आने वाले लोगों का आभार जताया।
गोपालपुर में गूंजी बगावत की आवाज, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का निर्दलीय नामांकन
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में गोपालपुर विधानसभा सीट पर बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। मौजूदा जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने शनिवार को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर सबको चौंका दिया। नामांकन के दौरान भारी भीड़ उमड़ी और समर्थकों ने लोडर पर सवार होकर गोपाल मंडल पर फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में गोपाल मंडल ने कहा कि वे 15 हजार वोट से जीतकर आएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सहयोग करेंगे।
गोपाल मंडल ने आराेप लगाया कि गोपालपुर विधानसभा सीट पर तीन करोड़ का खेल हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोलते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री मुझसे मिल लेते तो अच्छा होता। भूले-भटके शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को टिकट मिल गया है, लेकिन जनता मुझे पसंद करती है। गोपाल मंडल ने दावा किया कि जनसुराज पार्टी यहां कभी नहीं जीतेगी और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार कोई टक्कर नहीं है। बहरहाल, गोपालपुर में गोपाल मंडल के निर्दलीय मैदान में उतरने से राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। माना जा रहा है कि उनके चुनावी मैदान में आने से जेडीयू और एनडीए गठबंधन दोनों को कड़ी चुनौती मिल सकती है।
