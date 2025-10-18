गोपाल मंडल ने बुलो मंडल को दी सीधी चुनौती, किया निर्दलीय नामांकन, बोले- 3 करोड़ का खेल हुआ; गोपालपुर में गूंजी बगावत

संवाद सहयोगी, नवगछिया। Bihar Politics बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा सीट पर बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। मौजूदा जेडीयू विधायक गोपालपुर मंडल ने शनिवार को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर सबको चौंका दिया। नामांकन के दौरान भारी भीड़ उमड़ी और समर्थकों ने लोडर पर सवार गोपालपुर मंडल पर फूलों की वर्षा कर स्वागत किया।



नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में गोपालपुर मंडल ने कहा कि वे “15 हजार वोट से जीतकर आएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि गोपालपुर विधानसभा सीट पर पैसे का खेल हुआ है, करीब 3 करोड़ का खेल चला है।



उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी बयान दिया। कहा, अगर मुख्यमंत्री मुझसे मिल लेते तो अच्छा होता। भूले-भटके शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को टिकट मिल गया है, लेकिन जनता मुझे पसंद करती है। गोपालपुर मंडल ने दावा किया कि जनसुराज पार्टी यहां कभी नहीं जीतेगी और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार कोई टक्कर नहीं है।



गोपालपुर में गोपाल मंडल के निर्दलीय मैदान में उतरने से राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। माना जा रहा है कि उनके चुनावी मैदान में आने से जेडीयू और एनडीए गठबंधन दोनों को झटका लग सकता है।







