भागलपुर में मालगाड़ी की दो बोगियां बेपटरी, 3 घंटे बाधित रहा परिचालन; साहिबगंज-भागलपुर स्पेशल ट्रेन रद

संवाद सूत्र, पीरपैंती। पीरपैंती स्टेशन से ठीक पहले रखरखाव कार्य कर रही डीएमटी मालगाड़ी की दो बोगियां शनिवार को बेपटरी हो गई। इससे साहिबगंज-भागलपुर रेलखंड के अप लाइन पर इंटरसिटी समेत अन्य ट्रेनों का परिचालन तीन घंटे बाधित रहा। स्टेशन अधीक्षक अजय कुमार ने तत्काल इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दी। ब्रेकडाउन और दुर्घटना राहत यान के साथ अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। भागलपुर से तकनीकी टीम को बुलाया गया, फिर जैक की मदद से बोगियों को पटरी पर चढ़ाया गया। इसके बाद स्थिति सामान्य हुई।

जानकारी के अनुसार, पीरपैंती कोल साइडिंग से मेन लाइन पर ब्लास्ट अनलोडिंग का कार्य डीएमटी टीम कर रही थी। इसके लिए सुबह 9:50 से 10:50 बजे तक का ब्लाक लिया गया था। इसी दौरान 10:30 बजे रेल किलोमीटर 255/20 और 255/28 के बीच मालगाड़ी की 19वीं और 21वीं बोगी का एक-एक चक्का पटरी से उतर गया।

इसकी वजह से डाउन दानापुर–साहेबगंज इंटरसिटी को 10 मिनट आउटर सिग्नल पर रोका गया, जबकि 03412 अप साहिबगंज-भागलपुर स्पेशल का संचालन निरस्त कर दिया गया। अप साहेबगंज से ट्रेनों को नियंत्रित गति से चलाया गया।

53403 रामपुरहाट-गया पैसेंजर अपने तय समय से देरी से चली।