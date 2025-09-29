Gold Prices, 24 Carat Gold Rate: यहां 51 हजार में 1.5 लाख, 3 लाख देने पर 12 लाख का सोना की बुकिंग, जानें आज का गोल्ड रेट

Gold Prices 24 Carat Gold Rate सोना की बढ़ती कीमत के बीच बाजार में बुकिंग की भरमार है। यहां के बाजार में मात्र 51 हजार रुपये देने पर तीन गुना कीमत यथा डेढ़ लाख के सोना की बुकिंग कराई जा रही है। दुर्गापूजा से धनतेरस तक चलने वाले इस आफर में अगर सोने की कीमत घटी या बढ़ी तो भी ग्राहकों को फायदा मिलेगा।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Gold Prices, 24 Carat Gold Rate त्योहारी सीजन को देखते हुए ज्वेलरी बाजार ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए खास आफर निकाला है। मात्र 51 हजार रुपये जमा कर ग्राहक तीन गुना सोना की बुकिंग करा सकते हैं। यह स्कीम दुर्गापूजा से लेकर धनतेरस तक लागू रहेगी। ज्वेलरी कारोबारियों के मुताबिक इस आफर को लेकर ग्राहकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पटल बाबू रोड स्थित एक ज्वेलरी शोरूम की संचालक रेखा कुमारी ने बताया कि सोना का दाम लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कंपनी ने ग्राहकों को फायदा देने के उद्देश्य से यह स्कीम लागू की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस आफर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सोने की कीमत चाहे बढ़े या घटे, ग्राहक को फायदा ही मिलेगा। यदि कीमत बढ़ी तो बुकिंग के हिसाब से सोना तय दर पर मिलेगा, वहीं कीमत घटने की स्थिति में ग्राहक को ज्यादा वजन का सोना खरीदने का मौका मिलेगा। ज्वेलर्स ने बताया कि अगर कोई ग्राहक 51 हजार रुपये जमा करता है, तो उसके नाम पर तीन गुना मूल्य यानी 1.53 लाख रुपये कीमत का सोना बुक होगा।

इसी तरह अगर कोई ग्राहक तीन लाख रुपये जमा करता है तो उसे चार गुना यानी कुल 12 लाख रुपये मूल्य का सोना बुक कराने का मौका मिलेगा। रेखा के अनुसार इस तरह की स्कीम से ग्राहकों को दोहरा फायदा मिलता है। एक तो त्योहारी सीजन में सोना की खरीद आसान हो जाती है, वहीं दूसरी ओर भविष्य में कीमतें बढ़ने पर भी ग्राहक सुरक्षित रहते हैं।

यही कारण है कि इस आफर की जानकारी मिलते ही शहर के कई लोग बुकिंग कराने पहुंचे। बुकिंग कराने पहुंचे आदमपुर के सुमित ने बताया कि यह आफर उनके लिए सुनहरा अवसर है। ऐसे में अगर कम राशि में ज्यादा बुकिंग का मौका मिल रहा है तो यह डबल लाभ है। खासकर धनतेरस पर सोने की खरीद को शुभ माना जाता है, इसलिए इस अवधि में बुकिंग कराने वालों की भीड़ और बढ़ सकती है।