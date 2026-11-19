जागरण संवाददाता, भागलपुर। छठ महापर्व के बाद यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने गोड्डा और शकूरबस्ती के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

इससे बिहार और झारखंड के यात्रियों को दिल्ली आने-जाने में सुविधा होगी। भागलपुर, अजगैवीनाथ धाम और जमालपुर के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा।

ट्रेन संख्या 03459 गोड्डा-शकूरबस्ती अनारक्षित स्पेशल 19 नवंबर से 25 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 8 बजे गोड्डा से रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 2.15 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन संख्या 03460 शकूरबस्ती-गोड्डा अनारक्षित स्पेशल 20 नवंबर से 26 नवंबर तक प्रतिदिन दोपहर 3.30 बजे शकूरबस्ती से रवाना होगी और अगले दिन रात 10.30 बजे गोड्डा पहुंचेगी।

दोनों दिशाओं में ट्रेन प्रयागाहाट हाल्ट, हंसडीहा, मंदारहिल, बाराहाट, धौनी, भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर और अभयपुर स्टेशनों पर रुकेगी।

हावड़ा-जमालपुर के बीच चलेगी वन-वे अनारक्षित स्पेशल

छठ महापर्व के बाद यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे हावड़ा और जमालपुर के बीच वन-वे अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाएगा।

इससे पश्चिम बंगाल से बिहार आने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। भागलपुर, सुल्तानगंज और जमालपुर के यात्रियों को भी इसका लाभ होगा।

ट्रेन संख्या 03023 हावड़ा-जमालपुर वन-वे अनारक्षित स्पेशल 19 से 25 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 7 बजे हावड़ा से रवाना होगी और उसी दिन शाम 5:30 बजे जमालपुर पहुंचेगी। ट्रेन का रास्ते में 21 स्टेशनों पर ठहराव होगा।

रेल सुविधाओं से जुड़े मुद्दे सांसदों ने उठाए

पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक गीतिका पांडेय के नेतृत्व में मालदा और आसनसोल मंडलों की मंडल समिति की बैठक हुई।

इसमें अपर महाप्रबंधक शीलेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख विभागाध्यक्ष, आसनसोल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक संग्रह मौर्य, मालदा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अजय कुमार मंडल भी बैठक में मौजूद रहे।