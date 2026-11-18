जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। बगहा रेलवे स्टेशन पर बुधवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास के दौरान एक कोच अटेंडेंट अचानक नीचे गिरकर घायल हो गया।

हादसे में अलीगढ़ निवासी 40 वर्षीय सतपाल सिंह को पैर समेत शरीर के कुछ अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं। घटना के बाद रेलवे स्टेशन परिसर में मौजूद मेडिकल टीम ने तत्परता दिखाते हुए घायल का प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया।

मिली जानकारी के अनुसार, लौकहा बाजार से आनंद विहार जाने वाली ट्रेन संख्या 04013 बुधवार दोपहर करीब एक बजे बगहा रेलवे स्टेशन पहुंची थी। ट्रेन यहां करीब 40 मिनट तक रुकी रही। इसी दौरान ट्रेन में कोच अटेंडेंट के रूप में कार्यरत सतपाल सिंह किसी कारणवश नीचे उतर गए।