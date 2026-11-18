जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। बेतिया-लौरिया मुख्य मार्ग पर बुधवार दोपहर रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाघमरवा चौक के समीप तेज रफ्तार शिवदानी बस ने बाइक और स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे में दो लोगों की जान चली गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। मृतकों में 12वीं का एक छात्र भी शामिल है, जो अपनी बहन के साथ बाइक से बेतिया आ रहा था।

बस की टक्कर से गई दो की जान हादसे में शिकारपुर थाना क्षेत्र के सिसई निवासी 17 वर्षीय रवि कुमार और चनपटिया थाना क्षेत्र के जैतिया पुरवारी टोला निवासी 65 वर्षीय कमल शर्मा की मौत हो गई। सूचना मिलते ही सिरसिया थानाध्यक्ष अनंत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां कमल शर्मा ने दम तोड़ दिया। बहन के साथ बेतिया आ रहा था रवि रवि कुमार अपने फूफा अरविंद चौधरी के घर लौरिया में रहकर पढ़ाई करता था। वह तीन भाइयों में सबसे बड़ा और 12वीं का छात्र था। बुधवार को वह अपनी बहन खुशी कुमारी के साथ बाइक से किसी काम के सिलसिले में बेतिया आ रहा था। इसी दौरान बाघमरवा चौक के पास बस ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में रवि की मौत हो गई, जबकि उसकी बहन खुशी को हल्की चोट आई।

स्कूटी सवार कमल शर्मा भी बस की चपेट में आए दूसरी ओर कमल शर्मा स्कूटी से लौरिया से बेतिया की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बस की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।