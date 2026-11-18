जागरण संवाददाता, बेनीपट्टी (मधुबनी)। बिहार में मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में जिस परीक्षा भवन में बैठकर विद्यार्थी अपने भविष्य की इबारत लिखते, वहां बुधवार सुबह आग ने जमकर तबाही मचाई।

बेनीपट्टी प्रखंड के एकतारा प्लस टू उच्च विद्यालय के परीक्षा भवन के एक कमरे में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। आग इतनी भीषण थी कि कमरे में रखे बेंच-डेस्क और अन्य सामान जलकर राख हो गए। घटना में करीब एक लाख रुपये की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है।

सुबह सात बजे लगाई आग जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह करीब सात बजे अज्ञात लोगों ने परीक्षा भवन के एक कमरे को निशाना बनाया। कमरे में आग लगने से देखते ही देखते वहां रखे सामान धू-धूकर जलने लगे। बेंच-डेस्क की सिर्फ लोहे की फ्रेम बची आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कमरे में रखे बेंच-डेस्क का लकड़ी वाला हिस्सा पूरी तरह जल गया। आग बुझने के बाद सिर्फ लोहे की फ्रेम बची हुई थी। कमरे से धुआं निकल रहा था और जले हुए सामान की दुर्गंध फैल रही थी।