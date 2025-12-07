भागलपुर में जेएलएनएमसीएच परिसर से लड़की हुई लापता, अपहरण का केस दर्ज

जागरण संवाददाता, भागलपुर। रविवार को मायागंज स्थित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल (जेएलएनएमसीएच) परिसर से एक लड़की के लापता हो गई। इस संबंध में स्वजनों ने कुछ लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया है। तुलसीपुर के रहने वाले एक व्यक्ति पत्नी का इलाज कराने मायागंज अस्पताल आया था। उनके साथ पुत्री भी आई थी। लेकिन इसी बीच पुत्री किसी काम को लेकर बाहर से आने की बात कहकर निकली और दोबारा वापस नहीं आई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़ित ने इस मामले को लेकर बरारी थाना में कुछ लोगों के खिलाफ संदेह के आधार पुत्री के अपहरण करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस की टीम ने मामले को लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू कर दिया है। सैंडिस कंपाउंड के बाहर से साइकिल की चोरी, छात्र की बढ़ी परेशानी वहीं, दूसरी ओर तिलकामांझी थानाक्षेत्र के सैंडिस कंपाउंड के बाहर से भीखनपुर निवासी इंटर के छात्र आदर्श कुमार के साइकिल की चोरी अज्ञात चोरों ने कर ली। इस संबंध में पीड़ित ने बताया कि वे साइकिल लगाकर कुछ दूरी पर अपने दोस्त से बात कर रहा थे। इसी बीच उनकी साइकिल चोरी हो गई।

वह साइकिल से ही पढ़ाई करने जाता था। साइकिल की चोरी होने से उसकी परेशानी बढ़ गई है। इधर, जहां से साइकिल की चोरी हुई घटनास्थल से चंद कदम की दूरी पर पुलिस लाइन है। आसपास लोगों की आवाजाही रहती है।