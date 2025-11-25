Bihar News: शादी के लिए अपहरण के मामलों में तेजी, हैरान कर देंगे पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज आंकड़े  

जागरण संवाददाता, भागलपुर। शादी की नीयत से लड़कियों के अपहरण की वारदात में भागलपुर, नवगछिया और बांका में बीते एक साल में पिछले वर्षों की तुलना में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसी घटना पुलिस के लिए भी परेशानी का सबब बनने लगा है।

अपहरण के ऐसे मामलों में किशोरियों को तो बाकायदा बहला-फुसला कर, बेहतर जिंदगी का सब्जबाग दिखा भी शादी के लिए भगा ले जाया जा रहा है। नाबालिग को भगाने का का बीते दो वर्षों का ट्रेंड चौंकाने वाला सामने आया है। ऐसी किशोरियों के अपहरण में उनकी कुछ सहेलियां भी मददगार साबित हो रही हैं।

प्रेम जाल में उन्हें फंसाने कर लड़के उन्हें आसानी से शिकार ऐसी सहेलियों और पारिवारिक महिलाओं की मदद से भी बना रहे हैं। ऐसी मदद से ही लड़कियों को प्रेम जाल के हथियार से फंसा कर अपहरण कर ले रहे हैं।

शादी की नीयत से अपहृत लड़कियों की बरामदगी में पुलिस की सांसें अटकने लगी है। पुलिस रिकार्ड में दर्ज शादी की नीयत से अपहृत ऐसी लड़कियों की बरामदगी सचमुच अब पुलिस के लिए चुनौती बनती जा रही है। पुलिस की सांसे इसलिए अटक जा रही है कि ऐसे मामलों में आधे से अधिक मामले में ही निष्कर्ष पर पहुंच कर लड़कियों की बरामदगी कर सकी है। लड़का और लड़की पक्ष के बीच समझौते कर मामले को निपटा रही है। ऐसे मामले पुलिस के लिए चुनौती बनती जा रही है।