Bhagalpur News: सैंडिस कंपाउंड में बुजुर्गों की एंट्री फ्री, प्रस्ताव पर आज लगेगी मुहर

जागरण संवाददाता, भागलपुर। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को सैंडिस कंपाउंड में प्रवेश पर शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि इसके लिए उन्हें अपना आधार कार्ड साथ लेकर आना होगा। इससे कम आयुवर्ग के लोगों को निर्धारित समय के बाद प्रवेश करने पर अनिवार्य रूप से शुल्क देना होगा। वरिष्ठजनों को निःशुल्क प्रवेश देने के प्रस्ताव पर जल्द मंगलवार को निर्णय लिए जाने की संभावना है।

इधर, सैंडिस कंपाउंड में स्वास्थ्य लाभ के लिए सुबह टहलने आने वाले शहरवासियों को जल्द ही एक घंटे का अतिरिक्त समय मिल सकता है। नगर निगम की ओर से इसकी कार्ययोजना तैयार की जा रही है। नगर आयुक्त शुभम कुमार ने स्मार्ट सिटी के पदाधिकारी को सुबह नौ बजे तक प्रवेश शुल्क नहीं लेने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। इस संबंध में जयप्रकाश उद्यान सह सैंडिस कंपाउंड विकास समिति के अध्यक्ष अमरनाथ गोयनका के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को नगर आयुक्त से मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल ने वरिष्ठजनों की समस्याओं को रखा, जिसे नगर आयुक्त ने गंभीरता से लिया।

हालांकि गोयनका ने कहा कि आश्वासन मिलने के पांच दिन बाद भी समयावधि बढ़ाने का आदेश जारी नहीं किया जा सका है। आउटसोर्सिंग एजेंसी को निर्देश मिलने के बाद ही शहरवासियों को इसका लाभ मिल पाएगा। आयुक्त के अवकाश पर रहने के कारण निर्देश जारी नहीं हो सका है।

इधर, सैंडिस मैदान के पश्चिमी हिस्से में चुनाव कार्य के लिए बनाए गए दो दर्जन से अधिक शौचालयों से लोगों को भारी दुर्गंध की समस्या झेलनी पड़ रही है। सुबह-शाम टहलने वालों की सांस लेने में दिक्कत हो रही है।