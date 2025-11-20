कोहरे ने रोकी रफ्तार, भागलपुर और नवगछिया होकर गुजरने वाली 4 जोड़ी ट्रेनें फरवरी तक कैंसिल

जागरण संवाददाता, भागलपुर। घने कोहरे के शुरू होने से रेलवे ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के बीच चलने वाली चार जोड़ी महत्वपूर्ण ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद कर दिया है। इससे भागलपुर और नवगछिया होकर सफर करने वाले हजारों यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, कोहरे में विजिबिलिटी कम होने से ट्रेनों की रफ्तार प्रभावित होती है, जिससे बड़े हादसों की आशंका रहती है। इसी कारण यह फैसला लिया गया है। इसके तहत रेलवे ने चार जोड़ी यानी कुल आठ ट्रेनों को अलग-अलग तिथियों में रद किया है।

ये ट्रेनें अब फरवरी के बाद ही ट्रैक पर लौटेंगी। रद होने वाली ट्रेनों में पूर्वोत्तर की प्रमुख मालदा टाउन–नई दिल्ली एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़–चंडीगढ़ एक्सप्रेस, कामाख्या–गया एक्सप्रेस और कामाख्या–आनंद विहार एक्सप्रेस शामिल हैं।

रद ट्रेनें और अवधि

मालदा टाउन–नई दिल्ली एक्सप्रेस: 6 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद

नई दिल्ली–मालदा टाउन एक्सप्रेस: 4 दिसंबर से 26 फरवरी तक रद

डिब्रूगढ़–चंडीगढ़ एक्सप्रेस: 1 दिसंबर से 27 फरवरी तक रद

चंडीगढ़–डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस: 3 दिसंबर से 1 मार्च तक रद



कामाख्या–गया एक्सप्रेस: 1 दिसंबर से 23 फरवरी तक रद

गया–कामाख्या एक्सप्रेस: 2 दिसंबर से 24 फरवरी तक रद



कामाख्या–आनंद विहार एक्सप्रेस: 4 दिसंबर से 26 फरवरी तक रद

आनंद विहार–कामाख्या एक्सप्रेस: 5 दिसंबर से 27 फरवरी तक रद