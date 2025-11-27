तेज रफ्तार कार की टक्कर से मछली विक्रेता की मौत, पुलिस के रवैये पर भड़के ग्रामीण
एक तेज़ रफ़्तार कार ने मछली विक्रेता को टक्कर मार दी, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए और कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और न्याय की गुहार लगाई, जबकि पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है।
संवाद सहयोगी, नवगछिया। नवगछिया पुलिस जिला के रंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भवानीपुर गांव स्थित काली मंदिर के पास गुरुवार सुबह तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार मछली विक्रेता मोहम्मद शकील (50) और एक ग्रामीण दिलीप यादव को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में मौके पर ही मछली विक्रेता की मौत हो गई, जबकि दिलीप यादव गंभीर रूप से घायल हो गए।
ग्रामीणों की मदद से दोनों को तुरंत टोटो से अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मोहम्मद शकील को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल दिलीप यादव को प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। घटना सुबह करीब 7:50 बजे की है।
पुलिस की देरी से लोगों में गुस्सा
घटना की सूचना ग्रामीणों ने तुरंत रंगरा थाना को दी, लेकिन दो घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। पुलिस की देरी को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मृतक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त कार को आग के हवाले करने की बात तक कर रहे थे।
ग्रामीणों के दोबारा कॉल करने पर थानाध्यक्ष विषबंधु कुमार ने बताया कि “मामला शांत कराने के लिए चौकीदार को भेज दिया गया है, हम ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में व्यस्त हैं।”
बता दे कि मृतक मोहम्मद शकील मछली विक्रेता की पहचान इस्माइलपुर के लक्ष्मीपुर गांव निवासी है .
नशे की हालत में चालक भागा
इधर, ग्रामीणों ने दावा किया है कि दुर्घटना करने वाली कार गांव के ही स्वर्गीय सुनील पोद्दार के बेटे ऋतिक पोद्दार की है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार चालक नशे की हालत में भागता हुआ देखा गया। हादसे के बाद चालक फरार हो गया है।
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है ताकि आरोपी चालक को शीघ्र गिरफ्तार किया जा सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।
