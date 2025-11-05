Language
    By Shivam Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:04 PM (IST)

    नवगछिया के ढोलबज्जा थाना क्षेत्र के मिल्की गांव में बूथ स्तर के कर्मी प्रदीप रजक के घर में आग लगने से कई सरकारी दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए। पड़ोस में जल रहे जलवान की चिंगारी से आग लगी। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

    बिहार में BLO के घर में लगी आग, सरकारी दस्तावेज और वोटर कार्ड जलकर नष्ट

    संवाद सहयोगी, नवगछिया। ढोलबज्जा थाना क्षेत्र के मिल्की गांव में बुधवार को आग लगने से बूथ स्तर कर्मी (B.L.O.) भाग संख्या–9 प्रदीप रजक के घर में रखे कई महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए। आग पड़ोस में जल रहे जलवान की चिंगारी से लगी बताई जा रही है। अचानक लगी आग से घर में अफरा-तफरी मच गई।

    सूचना के अनुसार आग लगने के समय प्रदीप रजक घर पर मौजूद नहीं थे। इसी दौरान पड़ोसी के यहां जल रहे जलवान से उठी चिंगारी उनके घर पर गिरी, जिससे आग भड़क उठी।

    आग लगते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों की तत्परता से बड़ी क्षति होने से बचाव हो पाया। सूचना मिलते ही ढोलबज्जा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची।

    आग में उनके पास रखे वोटर कार्ड, मतदाताओं की सूची से संबंधित कागजात, SIR में मतदाताओं से लिए गए दस्तावेज सहित कई सरकारी कागजात जलकर खाक हो गए। फिलहाल आग से हुई कुल क्षति का आकलन नहीं हो सका है।

    ढोलबज्जा थानाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला चिंगारी से लगी आग का प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि आग तेजी से फैल रही थी, लेकिन ग्रामीणों की तत्परता से समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।