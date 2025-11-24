Railway News: त्योहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन आज से होने लगेगा बंद, दिसंबर आते-आते पूरी तरह लग जाएगी ब्रेक
दीपावली और छठ पूजा के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेनों का संचालन इस सप्ताह से बंद होने लगेगा। 24 नवंबर से भागलपुर-दिल्ली विक्रमशिला एक्सप्रेस क्लोन ट्रेन बंद होगी। रेलवे ने त्योहारों पर लाखों यात्रियों को पहुंचाया, पर कुछ ट्रेनें लेट हुईं। दिसंबर तक सभी स्पेशल ट्रेनें बंद हो जाएंगी।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। दीपावली और छठ पूजा को लेकर चलाई गई त्योहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन इस सप्ताह से बंद होना शुरू हो जाएगा।
इसकी शुरुआत 24 नवंबर से भागलपुर और दिल्ली के बीच चलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस के क्लोन ट्रेन का संचालन बंद हो जाएगा।
दिवाली और छठ के अवसर पर एक दर्जन स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। रेलवे ने इस पूरे डेढ़ माह में लाखों लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। विधानसभा चुनाव में भी लोगों को स्पेशल ट्रेनों ने राहत दी। लेकिन स्पेशल ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्री परेशान हुए।
इस सप्ताह से स्पेशल ट्रेनों का संचालन बंद होना शुरू होगा और दिसंबर आते-आते पूरी तरह से स्पेशल पर ब्रेक लग जाएंगी। ढाई माह बाद यानी फरवरी में होली को लेकर रेलवे को इसी बीच अपनी तैयारी पूरी कर दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक सूचना भी जारी करनी होगी।
पूर्व रेलवे के सीपीआरओ वेद प्रकाश ने बताया कि इस बार स्पेशल ट्रेनों की समयबद्धता पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। त्योहार को लेकर देशभर के रूट पर स्पेशल चलीं जिससे ट्रैक पर ट्रेनों का लोड बढ़ा। सभी ट्रेनों का टाइम मैनेजमेंट करना चुनौती थी। इस बार ट्रेनें कम ही लेट रही।
बता दें कि प्रवासियों के लिए सात ट्रेनों ने 66 फेरे लगाए, इनमें अमृत भारत ट्रेन के रैक भी रहे। सबसे ज्यादा चक्कर दिल्ली रूट पर ट्रेनों को लगाने पड़े। साथ ही अगले माह से ही रेलवे ने कोहरे के चलते भागलपुर से होकर चलने वाली गया-कामाख्या एक्सप्रेस, न्यू फरक्का एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के फेरे फरवरी तक कम कर दिए हैं।
इसी के साथ नवगछिया होकर चलने वाली सीमांचल व सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों पर भी असर पड़ा है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि पहली दिसंबर से यात्रा करने से पहले रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 व नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम से जरूरी अपडेट अवश्य देखें। निरस्त ट्रेनों में अगर रिजर्वेशन है तो वो स्वत: निरस्त होकर पूरा पैसा रिफंड होगा। समस्या होने पर पीआरएस काउंटर पर संपर्क किया जा सकता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।