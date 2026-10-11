विक्रमशिला सेतु बंद होने से परेशानी के बीच राहत, 3 घाटों में जहाज से बाइक ले जाने पर पाबंदी हटी 

जागरण संवाददाता, भागलपुर। विक्रमशिला सेतु पर आवागमन की परेशानी के बीच राहत की खबर है। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि और नवगछिया की ओर एप्रोच रोड पर कटाव की स्थिति को देखते हुए तीन घाटों पर बाइक के साथ फेरी सेवा के परिचालन पर लगाई गई रोक हटा ली गई है।

रविवार, 11 अक्टूबर से बियाडा घाट, बाबूपुर घाट/डीपीएस घाट और नवगछिया के जाह्नवी चौक घाट से बाइक के साथ फेरी सेवा का परिचालन फिर शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही इन घाटों पर बाइक के आवागमन पर लगी पाबंदी समाप्त हो जाएगी।