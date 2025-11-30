Language
    शादी का भोज खाकर लौट रहे टोटो से हादसा, NH 31 पर ट्रक से टक्कर के बाद 62 वर्षीय महिला की मौत

    By Shivam Singh ChauhanEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 12:57 PM (IST)

    NH 31 पर एक दुखद हादसे में, शादी से लौट रहे टोटो को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 62 वर्षीय महिला की जान चली गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    ट्रक से टक्कर के बाद 62 वर्षीय महिला की मौत

    संवाद सहयोगी, नवगछिया। पुलिस जिला नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र में NH 31 पर अजय ढाबा के पास रविवार  की सुबह करीब 9:20 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। शादी का भोज खाकर नवादा गांव से लौट रहे यात्रियों से भरा  टोटो तेज रफ्तार ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान पिछले हिस्से में टक्कर लगने से अनियंत्रित होकर पलट गया। 

    हादसे में 62 वर्षीय सविता देवी, पति राजेंद्र सिंह, निवासी – लोकमानपुर की मौके पर ही मौत हो गई।स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना रंगरा थाना को दी। उसी दौरान गश्ती में लगे ट्रैफिक थाना अध्यक्ष सुजीत वारसी भी मौके पर पहुंचे। 

    घायलों को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया गया

    स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने सविता देवी को मृत घोषित कर दिया।हादसे में पांच अन्य यात्री, जिनमें पुरुष, महिला और तीन छोटे बच्चे शामिल हैं, घायल हुए हैं। बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। 

    सभी को प्रारंभिक उपचार के बाद मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद टोटो चालक मौके से फरार हो गया, जबकि दुर्घटना में शामिल ट्रक चालक को रंगरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

    रंगरा थाना अध्यक्ष विश्वबंधु कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि सभी यात्री खरीक थाना क्षेत्र के लोकमानपुर के रहने वाले हैं और शादी समारोह से लौट रहे थे। 

    इसी दौरान टोटो चालक निजी काम से मदरौनी गांव की ओर जा रहा था, जहां रास्ते में यह हादसा हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है वहीं मृतक महिला का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.