    Bhagalpur News: फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करने वाले सरगना को रिमांड पर लेगी पुलिस, खुलेंगे कई राज

    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:08 PM (IST)

    भागलपुर साइबर पुलिस ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह के सरगना मोहम्मद शाहनवाज उर्फ सोनू को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। सोनू और उसके साथियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर बेचते थे। इस गिरोह के तार दिल्ली हरियाणा समेत कई राज्यों से जुड़े हैं। पुलिस अब सोनू से पूछताछ कर नेटवर्क का पता लगाएगी।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। साइबर थाने की पुलिस टीम ने फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करने वाले जिस अंतरजिला गिरोह का 18 सितंबर को भंडाफोड़ किया था। उसके सरगना बबरगंज थानाक्षेत्र के हुसैनाबाद निवासी सरगना मुहम्मद शाहनवाज उर्फ सोनू को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी।

    इसके लिए न्यायालय में पुलिस अर्जी देगी। साइबर थाने की पुलिस टीम ने गिरोह के सरगना समेत गिरोह के छह सहयोगियों को 18 सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया था।

    चंद्रलोक कांप्लेक्स के सोनू साइबर कैफे में कंप्यूटर- स्कैनर से किसी भी शैक्षणिक संस्था से जुड़े सर्टिफिकेट को कंप्यूटर-स्कैनर से हेराफेरी कर तैयार कर बेचा करते थे।

    जिसकी भनक लगने पर एसएसपी हृदय कांत ने साइबर थानाध्यक्ष डीएसपी कनिष्क श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक टीम गठित कर गिरोह का भंडाफोड़ कराया था।

    तकनीकी टीम के ही चुनिंदा सदस्यों को सर्टिफिकेट का इच्छुक छात्र बना सर्टिफिकेट लेने भेजा था। सोनू साइबर कैफे में बैठे शातिर ने तब 25 मिनट में सर्टिफिकेट तैयार कर दे दिया दिया था। उक्त सर्टिफिकेट के बदले पांच सौ रुपये लिए थे।

    सर्टिफिकेट और पैसे के लेनदेन के समय ही सादे लिबास में पहले से घात लगाए टीम के सदस्यों ने दबोच लिया था।

    उस दौरान कैफे के अंदर मौजूद सरगना समेत पुलिस टीम ने कुल छह आरोपितों को गिरफ्तार करते हुए कैफे में मौजूद छह सीपीयू, तीन लैपटॉप, सात मॉनीटर और नगद 40700 रुपये जब्त कर लिया था।

    गिरफ्तार आरोपितों में बबरगंज थानाक्षेत्र के हुसैनाबाद निवासी सरगना मुहम्मद शाहनवाज उर्फ सोनू के अलावा हबीबपुर थानाक्षेत्र के चमेली चक निवासी मुहम्मद अकरम, बांका जिले के अमरपुर औरई गांव निवासी मनोहर मंडल, हबीबपुर के शाहजंगी निवासी मुहम्मद अमरुद्दीन, हबीबपुर के ही मोहिबअली चक निवासी मुहम्मद अमन और इशाकचक थानाक्षेत्र के इशाकचक निवासी मुहम्मद आफरीद शामिल थे।

    दिल्ली-हरियाणा-पश्चिम बंगाल-उत्तर प्रदेश और झारखंड से जुड़े हैं गिरोह के तार

    फर्जी सर्टिफिकेट तैयार कर उसे बेचने वाले गिरोह के सरगना शाहनवाज हुसैन उर्फ सोनू के तार दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगला, उत्तर प्रदेश और झारखंड से जुड़े हैं।

    आठवीं कक्षा से स्नातक, स्नातकोत्तर, एनसीसी सर्टिफिकेट, संस्कृत शिक्षा, हिंदी साहित्य, कंप्यूटर कोर्स के अलावा, बी-एड, नर्सिंग के अलावा चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े बीएचएमस,डीएचएमएस का सर्टिफिकेट तैयार कर बेचने में गिरोह की संलिप्तता प्रारंभिक जांच में सामने आई है।

    मेरठ, अलीगढ़, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, रामपुर, जमशेदपुर, धनबाद, सीमांचल के जिलों से गिरोह का संपर्क वहां के स्थानीय एजेंटों के बूते था।

    जिन एजेंटों के डिमांड पर यहां से उपरोक्त जगहों पर गिरोह का सरगना समेत सहयोगी फर्जी सर्टिफिकेट मुहैया कराते थे। उससे पूछताछ बाद पुलिस गिरोह से जुड़े अंतरजिला शातिरों को गिरफ्तार करने की रणनीति पर काम करेगी।