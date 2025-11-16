Language
    'हेलो, मैं अमित शाह का PA बोल रहा हूं...', भागलपुर सांसद को आया फोन और फिर.... खुल गया भेद

    By Lalan RoyEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:55 PM (IST)

    भागलपुर सांसद ने गृहमंत्री अमित शाह के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। दो आरोपी गिरफ्तार, जो खुद को गृहमंत्री का PA बताकर पैसे मांगते थे। सांसद को लगातार फोन आने पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सांसद अजय मंडल को आया फोन। (जागरण)

    ललन राय, नवगछिया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का फर्जी पीए बनकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ भागलपुर सांसद एवं रंगरा थाना पुलिस सहयोग से किया गया है। इस फर्जी का को लेकर के रंगरा पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो फोन कर खुद को गृह मंत्री का PA बताकर लोगों से रुपये की मांग करते थे।

    इन शातिर ठगों को पकड़े जाने में भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल की सजगता और तुरंत की गई कार्रवाई महत्वपूर्ण साबित हुई।

    जानकारी के अनुसार भागलपुर सांसद को लगातार फोन कर रुपये की मांग की जा रही थी। सांसद अजय मंडल को पिछले एक सप्ताह से मोबाइल नंबर से फोन आ रहे थे। कॉलर खुद को गृह मंत्री अमित शाह का निजी सहायक बताता था और पैसे भेजने का दबाव बनाता था।

    सांसद के मोबाइल नंबर पर बार-बार कॉल कर ठग जरूरी सरकारी काम के नाम पर रकम मांग रहा था। सांसद ने शुरुआत में कॉल को नजरअंदाज किया, लेकिन लगातार दबाव बनाए जाने पर उन्होंने मामला पुलिस को बताने का निर्णय लिया।

    सांसद ने पुलिस से मिलकर सब बता दिया। पुलिस ने ठग को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और पेट्रोल पंप पर ठग को बुलाया।

    शनिवार शाम करीब 5 बजे ठग ने फिर कॉल कर पैसे की मांग की। इसी दौरान सांसद अजय मंडल ने तत्काल रंगरा थाना पुलिस से संपर्क किया। पुलिस और सांसद की संयुक्त योजना के तहत ठग को नवगछिया के एन एच 31 स्थित हिमांशु पेट्रोल पंप पर रुपया लेने के लिए बुलाया गया। जैसे ही दोनों आरोपी वहां पहुंचे, पुलिस ने उन्हें मौके पर ही दबोच लिया।

    दो आरोपी को गिरफ्तार पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया जिसमें बताया गया कि दोनों यूपी का रहने वाला है। जिसमें एक का नाम राजकुमार पांडेय एवं दूसरे का नाम रवि पांडेय है। दोनों उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे है।

    पुलिस के अनुसार, ये दोनों मिलकर अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और प्रभावशाली लोगों को टारगेट कर ठगी करते थे। फोन पर बड़े नेताओं का हवाला देकर रकम ऐंठने की कोशिश इनकी सामान्य रणनीति थी।

    सांसद ने थानाध्यक्ष को दिया लिखित आवेदन गिरफ्तारी के बाद सांसद अजय मंडल ने थानाध्यक्ष, रंगरा थाना को पूरा घटनाक्रम बताते हुए लिखित आवेदन भी दिया है। आवेदन में उन्होंने कहा कि ठग गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी पीए बनकर पैसे की मांग करता था और कई दिनों से परेशान कर रहा था।

    पुलिस बोले - दलालों और साइबर ठगों पर बड़ी कार्रवाई की शुरुआत

    रंगरा थाना प्रभारी ने बताया कि सांसद की सतर्कता से एक बड़ा ठगी गिरोह पकड़ा गया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने और किन-किन लोगों को इस तरीके से निशाना बनाया है। पुलिस अब इनके मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड और बैंक लेनदेन की जांच कर रही है। 

    सांसद की तत्परता की सराहना

    घटना के बाद इलाके में चर्चा है कि यदि सांसद समय रहते पुलिस को सूचना न देते तो ठग शायद किसी और को शिकार बना लेते। स्थानीय लोगों ने पुलिस और सांसद की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है।