बिजली चोरी पकड़ने वाले अधिकारी हुए हक्का-बक्का, 172 किलो तांबा तार की हुई ऐसी चोरी, 4 लाइनमैन पुलिस हिरासत में

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Electricity Theft in Bihar बिहार में बिजली विभाग में सीसीटीवी कैमरे में बिजलीकर्मियों की ऐसी चोरी कैद हो गई कि नजारा देखकर अधिकारी भी सन्न रह गए। भागलपुर के मोजाहिदपुर बिजली कार्यालय में कापर वायर की चोरी कर ली गई। 172 किलोग्राम कापर वायर चोरी के मामले में चार लाइनमैन को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने यह कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किया है। ये सभी वीडियो फुटेज में तांबा तार उठाते नजर आ रहे हैं।

चोरी का मामला सामने आने पर विभागीय अधिकासरी ने चार लाइनमैन को पुलिस के हवाले किया। इनमें विनोद साव, चंदेश्वरी साह सहित अन्य शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच जारी है।

विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता (शहरी) के अनुसार चोरी चोरी किए गए कापर वायर का वजन करा सुरक्षित रखा गया था। यह 172 किलोग्राम का था। इलाके में रिकंडक्टरिंग कार्य चल रहा है। तार निकालने के लिए कमरे को खोला गया तो वायर गायब पाया गया। 25 सितंबर यानी गुरुवार को अज्ञात के विरुद्ध मोजाहिदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

उन्होंने बताया कि कार्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में रात दो बजे चारो लाइनमैन को वायर उठाते हुए देखा गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने चोरी स्वीकार नहीं की। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया। इसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया है।

इधर, पुलिस और विभाग यह भी खंगाल रहे हैं कि इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता तो नहीं है। इधर, कापर वायर चोरी के मामले में धराए चारो लाइनमैन संविदा पर कार्यरत हैं। चोरी मामले के आरोप में अब विभाग उन्हें हटाने की तैयारी में है।