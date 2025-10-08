Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिजली विभाग के इंजीनियर के ठिकानों पर आर्थिक अपराध टीम का छापा, भारी नकदी बरामद

    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:40 PM (IST)

    भवन निर्माण विभाग के विद्युत प्रमंडल कार्यालय के कार्यपालक अभियंता प्रणव कुमार के दरभंगा और भागलपुर स्थित ठिकानों पर आर्थिक अपराध टीम ने छापेमारी की। दरभंगा में उनके आवास से भारी मात्रा में नकदी मिलने की सूचना है जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। भागलपुर में रानी तालाब स्थित उनके आवास पर भी छापेमारी जारी है और पुलिस बल तैनात है।

    prefferd source google
    Hero Image
    इंजीनियर के ठिकानों पर आर्थिक अपराध टीम का छापा,

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। भवन निर्माण विभाग के विद्युत प्रमंडल कार्यालय के कार्यपालक अभियंता प्रणव कुमार के दरभंगा, भागलपुर समेत अन्य ठिकानों पर आर्थिक अपराध की टीम एक साथ छापेमारी कर रही है।

    दरभंगा के लहेरियासराय थानाक्षेत्र के हाउसिंग कालानी स्थित किराए के आवास पर आर्थिक अपराध की टीम बुधवार की अहले सुबह पहुंची, जहां कार्यपालक अभियंता सहित तीन लोग पाए।

    टीम ने तीनों को हिरासत में लेकर पूरे कमरे को खंगाल रही है। जहां से भारी मात्रा नकदी रुपये मिलने की बात कही जा रही है। फिलहाल, कमरे के अंदर किसी के आने-जाने पर रोक लगा दी गई है।

    प्रणव कुमार के भागलपुर में औद्योगिक थानाक्षेत्र के रानी तालाब स्थित आवास पर भी छापेमारी चल रही है। घर के बाहर में काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। घर के अंदर मौजूद लोगों को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर के स्टाफ को दूसरे कमरे में बंद कर पूछताछ की जा रही है। परिवार के सदस्यों से भी अधिकारी अलग अलग पूछताछ कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के प्रतिरोध की संभावना को देखते हुए औद्योगिक थाने की पुलिस को भी वहां बुलाया गया है।

    थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर नीरज कुमार के नेतृत्व में पुलिस घर के रास्ते होने वाली इक्के दुक्के लोगों की आवाजाही भी रोक दी गई है। प्रणव कुमार दरभंगा में ही भवन निर्माण के विद्युत प्रमंडल में कार्यपालक अभियंता पद पर तैनात हैं।