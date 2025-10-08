बिजली विभाग के इंजीनियर के ठिकानों पर आर्थिक अपराध टीम का छापा, भारी नकदी बरामद

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भवन निर्माण विभाग के विद्युत प्रमंडल कार्यालय के कार्यपालक अभियंता प्रणव कुमार के दरभंगा, भागलपुर समेत अन्य ठिकानों पर आर्थिक अपराध की टीम एक साथ छापेमारी कर रही है।

दरभंगा के लहेरियासराय थानाक्षेत्र के हाउसिंग कालानी स्थित किराए के आवास पर आर्थिक अपराध की टीम बुधवार की अहले सुबह पहुंची, जहां कार्यपालक अभियंता सहित तीन लोग पाए।

टीम ने तीनों को हिरासत में लेकर पूरे कमरे को खंगाल रही है। जहां से भारी मात्रा नकदी रुपये मिलने की बात कही जा रही है। फिलहाल, कमरे के अंदर किसी के आने-जाने पर रोक लगा दी गई है।

प्रणव कुमार के भागलपुर में औद्योगिक थानाक्षेत्र के रानी तालाब स्थित आवास पर भी छापेमारी चल रही है। घर के बाहर में काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। घर के अंदर मौजूद लोगों को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा।