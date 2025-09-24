Language
    Maa Durga Navratri: नवरात्र में रंगीला सूट पर फिदा हुईं युवतियां, महिलाओं की पसंद पोजिशन प्रिंट साड़ी; देखें Fashion Trends

    By Alok Shahi Edited By: Alok Shahi
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 02:27 AM (IST)

    Maa Durga Navratri बल बुद्धि और शक्ति की देवी ने दी बाजार को खूब ताकत दे दी है। महालया के बाद बाजार में जबर्दस्त रौनक देखी जा रही। अबकी दुर्गा पूजा नवरात्रि में पोजिशन प्रिंट साड़ी और रंगीला सलवार सूट की खूब डिमांड हो रही है। महिलाओं और युवाओं की पसंद में पारंपरिक और ट्रेंडी दोनों तरह के परिधान शामिल हैं।

    Maa Durga Navratri: दुर्गा पूजा, नवरात्रि में रंगीला सलवार सूट और पोजिशन प्रिंट साड़ी की खूब डिमांड हो रही है।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Maa Durga Navratri शक्ति की देवी दुर्गा की आराधना का महापर्व नवरात्र शुरू हो गया है। नवरात्र आते ही बाजार को भी नई शक्ति मिल गई है। भागलपुर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। सुबह से देर शाम तक वेरायटी चौक, खलीफाबाग चौक, कलाली गली, बाटा गली आदि जगहों की दुकानों में ग्राहकों की भीड़ जुट रही है। इस बार महिलाओं और युवाओं की पसंद में पारंपरिक और ट्रेंडी दोनों तरह के परिधान शामिल हैं। खासकर पोजिशन प्रिंट साड़ी और रंगीला सलवार सूट की बढ़ी मांग ने दुकानदारों को व्यस्त कर रखा है।

    रेडीमेड कपड़ों के कारोबारी किशोर कुमार ने बताया कि इस बार महिलाओं की पहली पसंद पोजिशन प्रिंट साड़ी व युवतियों को पोजिशन सलवार सूट खूब पसंद आ रहा है। यह न सिर्फ आरामदायक है, बल्कि त्योहारों के मौसम में आकर्षक भी लग रहा है। उन्होंने बताया कि पोजिशन प्रिंट सलवार सूट 1500 से 4000 रुपये तक के रेंज में खूब बिक रहा है। साड़ी की कीमत 3000 से 10,000 रुपये है। इसके अलावा रंगीला सलवार सूट भी लड़कियों में खासा लोकप्रिय है, जिसकी कीमत 1200 से 2500 रुपये के बीच है।

    कपड़ा कारोबारी अरुण चोखानी ने बताया कि बाजार में फैंडी साड़ी की भी अच्छी बिक्री हो रही है। इसकी कीमत 500 से 2000 रुपये है। वहीं कलाली गली स्थित साड़ी के थोक विक्रेता कृष्णा गोयल ने बताया कि दुर्गापूजा को लेकर थोक दुकानों में भी अच्छी बिक्री हो रही है। फैंडी साड़ी, पोजिशन प्रिंट की साड़ी सूरत से मंगवाई गई है।

    कार्गो व डेनिम बना युवाओं की पसंद 

    दुर्गापूजा पर रेडीमेड कपड़ों की बिक्री होने लगी है। कारोबारी सुमित ने बताया कि महालया के बाद बाजार में ग्राहकों की भीड़ बढ़ी है। इस बार युवा सबसे ज्यादा कार्गो पैंट, ओवरसाइज टी-शर्ट, डेनिम शर्ट और जींस की अधिक खरीदारी कर रहे हैं। कार्गो पैंट 800 से 1500 रुपये, डेनिम शर्ट 600 से 1000 रुपये और जींस 700 से 1500 रुपये के बीच कीमत वाली अधिक बिक रही है।