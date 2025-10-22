Language
    Muhurat Trading 2025 Highlights: मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या हुआ? किसको फायदा, किसको नुकसान? किन निवेशकों ने डाले 200 करोड़

    By Prashant Kumar Edited By: Alok Shahi
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 05:42 AM (IST)

    Muhurat Trading 2025 Highlights: दिवाली 2025 के शुभ अवसर पर सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान भागलपुर के निवेशकों ने अलग-अलग स्टाक में 200 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया। निवेश सलाहकार उत्तम झुनझुनवाला ने बताया कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स 62.97 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ। इस दौरान बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, एमएंडएम, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, अदाणी पोर्ट्स आदि कंपनियों के शेयरों में खासी मजबूती देखी गई। 

    Muhurat Trading 2025 Highlights: भारतीय शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान भागलपुर के निवेशकों ने 200 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Muhurat Trading 2025 Highlights दिवाली के शुभ अवसर पर सोमवार को मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान भागलपुर के निवेशकों ने 200 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया। निवेश सलाहकार उत्तम झुनझुनवाला ने बताया कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स 62.97 अंक की तेजी के साथ 84,426.34 पर बंद हुआ। मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, एमएंडएम, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, अदाणी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, एलएंडटी, बीईएल, एसबीआई, टेक महिंद्रा, सन फार्मा और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियों के शेयरों में मजबूती देखी गई। इस कारण यहां के निवेशकों को फायदा पहुंचा।

    दिवाली पर रोशनी में डूबा भागलपुर, पूरी रात गूंजते रहे पटाखे

    रोशनी और उल्लास का पर्व दीपावली मंगलवार की रात भागलपुर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। गंगा तट से लेकर शहर की गलियों तक दीपों की जगमगाहट और रंगोली की रचनाओं ने शहर को एक नई आभा से भर दिया। हर घर, प्रतिष्ठान और मंदिर दीपों से आलोकित रहे। रातभर पटाखों की गूंज से पूरा शहर उत्सव के रंग में डूबा रहा। इसके साथ आस्था भी हिलोरें मारती रही। सभी जगह मां लक्ष्मी के पूजन से लेकर मां काली की स्थापना का जयघोष होता रहा।

    रंगोली और दीपों से सजा हर आंगन

    बच्चों और युवतियों ने अपने घरों और मोहल्लों में आकर्षक रंगोली बनाकर दीपावली का स्वागत किया। सड़कों पर भी कई जगहों पर समूहिक रंगोली बनाई गई, जिसने शहर की खूबसूरती को और बढ़ा दिया। बच्चों में पटाखे फोड़ने का उत्साह चरम पर रहा। हालांकि अभिभावक सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे हुए थे।

    रातभर गूंजते रहे पटाखों के स्वर

    दीपावली की रात भागलपुर की फिजा पटाखों की आवाजों से गूंजती रही। छोटे-बड़े सभी उम्र के लोग देर रात तक आतिशबाजी का आनंद लेते रहे। आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी बिखेरते पटाखों ने त्योहार की रौनक को कई गुना बढ़ा दिया।

    खेला गया पारंपरिक हुकापाती खेल

    दीपावली की रात शहर के कई इलाकों में पारंपरिक हुकापाती खेलने की परंपरा निभाई गई। लोग पारंपरिक परिधानों में गमछा, टोपी या तौलिया से सिर ढककर यह खेल खेलते हुए अपने कुलदेवी और बड़ों-बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते नजर आए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने इस पारंपरिक खेल का आनंद लिया। 