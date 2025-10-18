Dhanteras 2025: खुश हुए कुबेर जी, सोना-चांदी से हार्ले डेविडसन तक बिके... धनतेरस पर चमका बाजार, करोड़ों का व्यापार

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Dhanteras 2025 धनतेरस पर शनिवार को धनवर्षा हुई। इस दौरान देर रात तक बाजार गुलजार रहा। लोगों ने सोना-चांदी, वाहनों व बाजार में अधिक रुपये निवेश किये। इस दौरान बाजार में सात लाख का एक हार व 3.50 लाख रुपये का एक हार्ले डेविडसन बाइक बिक। जबकि चांदी का आधा किलो का एक हाथी प्रोफेसर ने खरीदा। इस्टर्न बिहार चैंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष व सीए प्रदीप कुमार झुनझुनवाला ने बताया कि इस बार जीएसटी में कटौती के कारण वाहन व इलेक्ट्रोनिक्स बाजार में तेजी रही। जबकि सोना-चांदी की कीमत बढ़ने का असर बाजार पर दिखा। लोगों ने इसकी खरीदारी कम की।

स्वर्णिका ज्वेलर्स के मालिक विशाल आनंद ने बताया कि इस बार 24 कैरेट सोने की कीमत 133,500 प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 1.80 लाख रुपये किलो बिकी। इस दौरान पुराने सिक्कों की भी मांग रही। सिक्के की कीमत 25 सौ रुपये थी। जबकि गणेश-लक्ष्मी की प्रतीकात्मक छवि वाले चांदी के सिक्के 1,800 में बिके, जबकि पिछले वर्ष इनकी कीमत 900 थी।

आधा किलो चांदी का हाथी बना आकर्षण का केंद्र सोना पट्टी के कारोबारी दीपक पोद्दार ने बताया कि इस बार चांदी के उत्पादों की भी शानदार बिक्री हुई। एक स्थानीय प्रोफेसर ने आधा किलो चांदी से बना हाथी खरीदा, जो शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बाजार में 10 ग्राम से लेकर 1 किलो तक के चांदी के बर्तन, मूर्तियां, सिक्के और शोपीस उपलब्ध थे। कई परिवारों ने गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियों के साथ-साथ चांदी की दीपदान और पूजा सामग्री भी खरीदी।

वाहन बाजार में भी दिखी रफ्तार, हार्ले डेविडसन ने खींचा ध्यान जीएसटी कम होने होने के कारण वाहन बाजार में रफ्तार दिखी। लोगों ने दो और चार पहिया वाहनों की जमकर खरीदारी की। एक दो पहिया वाहन के एमडी कन्हैया लाल ने बताया कि धनतेरस के दिन हार्ले डेविडसन की तीन बाइक की बिक्री हुई। एक गाड़ी की कीमत 3.5 लाख रही। यह बाइक नाथनगर, बरारी और तिलकामांझी के ग्राहकों ने खरीदी। उन्होंने बताया कि करीब 2,500 दोपहिया बिकी। जबकि चार पहिया वाहन के एमड़ी राजेश संथालिया ने बताया कि 200 चारपहिया वाहन बिके।

रियल एस्टेट में भी आई जान, 40 से 45 करोड़ का हुआ कारोबार रियल एस्टेट क्षेत्र भी इस धनतेरस पर काफी सक्रिय रहा। क्रेडाई के अध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने बताया कि इस बार 40 से 45 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। जमीन, फ्लैट और कमर्शियल दुकानों की बुकिंग तेजी से हुई। 12 से 15 नए अपार्टमेंट्स की बुकिंग धनतेरस के शुभ दिन पर की गई।

इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में भी रही रौनक इलेक्ट्रॉनिक बाजार में भी धनतेरस पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अलमारी और अन्य घरेलू उपकरणों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई। तिलकामांझी एक स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी नीरज झा ने बताया कि टीवी 12,000 से और फ्रिज 14,000 से शुरू हुए माडल की मांग अधिक रही। उन्होंने कहा कि जीएसटी में राहत मिलने और आकर्षक डिस्काउंट ऑफरों के कारण बिक्री उम्मीद से कहीं अधिक रही। कई दुकानों पर ईएमआई स्कीम और फ्री गिफ्ट के ऑफर ने ग्राहकों को आकर्षित किया। वहीं भागलपुर कम्यूटर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष मनीष बुचासिया ने बताया कि धनतेरस पर ग्राहकों ने लैपटॉप, डेस्कटॉप, टेबलेट, प्रिंटर, एक्सेसरीज तो खरीदारी लेकिन उम्मीद के विपरीत बिक्री हुई। इस दौरान ऑनलाइन बाजार भी हावी दिखा।

बर्तन व पूजन सामग्री की अच्छी बिक्री रही धनतेरस पर बर्तन व पूजन सामग्री की अच्छी बिक्री रही। लोगों ने धनतेरस पर कुछ खरीदना है यह सोच कर ही बाजार पहुंचे थे। गुरुद्वारा रोड़ स्थित बर्तन कारोबारी दीपक कुमार साह ने बताया कि छठ पूजा के कारण पीतल के बर्तन की अच्छी बिक्री रही। हर कोई अपने सामर्थ के अनुसार ही खरीदारी की। इसके अलावा कापर मटका, अखंड दीप व पीतल के बर्तन की बिक्री हुई। वहीं बर्तन कारोबारी त्रिपुरारी कुमार वर्मा ने बताया कि बाजार में पीतल के गणेश-लक्ष्मी, नंदी, गाय-बछड़ा, कछुआ व कुबेर की प्रतिमा की बिक्री अच्छी रही।

मिठाई का कारोबार भी बढ़ा मिठाई कारोबारी मानवेंद्र शुक्ला ने ने बताया कि धनतेरस के दिन मिठाई का कारोबार बढ़ गया। ग्राहकों के बीच काजू बर्फी, तिरंगा पिस्ता बर्फी, केशर गोंद मेवा लड्डू, मोटा दाना लड्डू, चंद्रकला, बनारसी मिनी कचौड़ी, राजस्थानी भुजिया आदि की खूब मांग रही।

उन्होंने बताया कि धनतेरस व दीपावली पर एक-दूसरे को गिफ्ट देने का प्रचलन होने के कारण गिफ्ट पैक मिठाई की मांग खूब रही। अधिकांश कंपनी ने गिफ्ट पैक 250 से एक हजार रुपये तक की अधिक खरीदारी की। उधर वेरायटी चौक स्थित एक मिठाई कारोबारी बलराम झुनझुनवाला ने बताया कि भागलपुर की मिठाई का स्वाद बिहार व झारखंड के कई जिलों के लोगों ने चखा।शुगर फ्री मिठाई, ड्राइफुट पैकेट, स्पेशल मेवा मोदक सहित कई तरह की मिठाइयां बिकी।

धनतेरस पर खूब बिकी झाडू



धनतेरस के दिन झाडू की अच्छी बिक्री हुई। शास्त्रों के अनुसार इस दिन झाड़ू की खरीदारी को शुभ माना गया है। इसके चलते वेरायटी चौक, तिलकामांझी, नया बाजार आदि जगहों पर झाडू की अच्छी बिक्री हुई। एक-एक महिलाओं ने दो से तीन झाडू खरीदे। झाडू खरीद रही प्रियंका ने बताया कि झाड़ू को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। वेरायटी चौक पर झाड़ू बेच रहे सुमित ने बताया कि झाड़ू 50 से 70 रुपये पीस बिका।

वहीं वेरायटी चौक के पास पूजन सामग्री व मिट्टी के सामग्री बेच रहे साजन कुमार ने बताया कि कौड़ी पांच रुपये पीस, कमलगट्टा पांच रुपये पीस, धनिया दस रुपये, चावल पांच रुपये, काला तिल पांच रुपये, हल्दी दस रुपये, धान दस रुपये, सिंदूर दस रुपये, चीनी का खिलौना 30 रुपये 250 ग्राम, लाय 20 रुपये 250 ग्राम, लावा 100 ग्राम 100 रुपये में, बतासा 30 रुपये 250 ग्राम बिका। तो मिट्टी का दीया एक रुपये पीस, जाता 30 रुपये पीस, चुकिया 10 रुपये पीस बिकी।