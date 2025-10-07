Dhanteras, Diwali, Chhath 2025 Date: धनतेरस कब है, दिवाली कब है? देखें छठ व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त
Dhanteras Diwali Chhath 2025 Date कार्तिक मास में समृद्धि की आराधना का पर्व धनतेरस दिवाली से सूर्योपासना तक भक्ति की अविरल धारा बहने वाली है। कार्तिक मास में सौभाग्य और साधना का अनुपम संगम हो रहा है। ग्रह नक्षत्रों के विशेष संयोग में खरीदारी से लेकर गणेश-लक्ष्मी व मां काली पूजन तक हर कार्य फलदायी होंगे। 18 को धनतेरस 20 को दिवाली और 25 अक्टूबर से छठ पर्व शुरू होगा।
संवाद सहयोगी, भागलपुर। Dhanteras 2025 Date, Diwali 2025 Date, Chhath 2025 Date इस वर्ष कार्तिक मास देवी लक्ष्मी की आराधना से लेकर सूर्योपासना तक सौभाग्य और साधना का अनुपम संगम लेकर आ रहा है। धनतेरस से दीपोत्सव और फिर छठ पर्व तक पूरे पखवाड़े हर दिन आस्था के नए दीप जलेंगे। इस दौरान ग्रह-नक्षत्र भी विशेष संयोग बना रहे हैं। उनमें खरीदारी से लेकर पूजन तक हर कार्य फलदाई होंगे। बूढ़ानाथ मंदिर के पंडित भुपेश मिश्रा इसे ध्यान में रखते हुए पूरे कार्तिक मास में अध्यात्म की गंगा बहने की बातें कहते हैं। उनके अनुसार उनके खास दिनों और मुहूर्त की स्थिति कुछ इस तरह होगी।
किसके लिए कौन-सा मुहूर्त रहेगा शुभ Dhanteras 2025
- धनतेरस – 18 अक्टूबर (शनिवार)
- त्रयोदशी प्रवेश: दोपहर : 01:32 बजे
- खरीदारी का शुभ समय : दोपहर 01:32 बजे से पूरी रात अति मंगलकारी
किस राशि वाले क्या खरीदें
सिंह, तुला, मीन राशि – सोना, हीरा
मेष, कर्क, धनु – चांदी या चांदी के बर्तन
मिथुन, वृश्चिक, कुंभ – तांबा, भूमि, भवन, वाहन
वृषभ, कन्या, मकर – लोहा, लकड़ी संबंधी वस्तुएं
यह भी खरीदारी के लिए शुभ : लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमा, झाड़ू, कलश, बर्तन आदि
दिवाली 2025 Diwali 2025
- छोटी दीपावली – 19 अक्टूबर (रविवार)
- दीपावली – 20 अक्टूबर (सोमवार)
- पूरे दिन-रात गणेश-लक्ष्मी पूजा का शुभ समय, रात्रि में मां काली पूजा
लोक आस्था का महापर्व छठ Chhath 2025
- 25 अक्टूबर शनिवार नहाय-खाय
- 26 अक्टूबर रविवार खरना
- 27 अक्टूबर सोमवार अस्ताचलगामी सूर्य अर्घ्य शाम 05:10 से 05:58 बजे
- 28 अक्टूबर मंगलवार प्रातःकालीन अर्घ्य सुबह 05:33 से 06:30 बजे
अन्य प्रमुख तीज-त्योहार
अक्षय नवमी – 30 अक्टूबर (गुरुवार): आंवला वृक्ष पूजन
देवोत्थान एकादशी – 01 नवम्बर (शनिवार)
तुलसी विवाह – 02 नवम्बर (रविवार)
कार्तिक पूर्णिमा - 05 नवंबर बुधवार, गंगा स्नान के साथ देव सेनापति की होगी पूजा
