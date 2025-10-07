Dhanteras, Diwali, Chhath 2025 Date: धनतेरस कब है, दिवाली कब है? देखें छठ व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त

संवाद सहयोगी, भागलपुर। Dhanteras 2025 Date, Diwali 2025 Date, Chhath 2025 Date इस वर्ष कार्तिक मास देवी लक्ष्मी की आराधना से लेकर सूर्योपासना तक सौभाग्य और साधना का अनुपम संगम लेकर आ रहा है। धनतेरस से दीपोत्सव और फिर छठ पर्व तक पूरे पखवाड़े हर दिन आस्था के नए दीप जलेंगे। इस दौरान ग्रह-नक्षत्र भी विशेष संयोग बना रहे हैं। उनमें खरीदारी से लेकर पूजन तक हर कार्य फलदाई होंगे। बूढ़ानाथ मंदिर के पंडित भुपेश मिश्रा इसे ध्यान में रखते हुए पूरे कार्तिक मास में अध्यात्म की गंगा बहने की बातें कहते हैं। उनके अनुसार उनके खास दिनों और मुहूर्त की स्थिति कुछ इस तरह होगी।