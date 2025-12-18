Language
    नई दिल्ली-कामाख्या के बीच चलेगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने जारी किया रूट चार्ट और शेड्यूल

    By Abhishek Prakash Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:33 PM (IST)

    दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे प्रशासन ने एक और सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन नवगछिया के रास्ते नई दि

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे प्रशासन ने एक अतिरिक्त सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इससे यात्रियों को सीट मिलने में आसानी होगी और भीड़ भी कम होगी।

    नवगछिया के रास्ते अब नई दिल्ली-कामाख्या सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन तीन फेरे लगाएगी। नई दिल्ली से कामाख्या के लिए ट्रेन 20, 25 और 30 दिसंबर को रवाना होगी, जबकि कामाख्या से नई दिल्ली के लिए 22, 27 दिसंबर और एक जनवरी को चलेगी।

    नई दिल्ली से ट्रेन शाम 07:15 बजे चलेगी और रास्ते में गोविंदपुरी, प्रयागराज जंक्शन, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, नवगछिया, कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू कूचबिहार, न्यू बोंगाईगांव और रंगिया होते हुए अगले दिन सुबह कामाख्या पहुंचेगी।

    ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे, जिनमें 2 एसी द्वितीय, 4 एसी तृतीय, 8 स्लीपर, 4 सामान्य, एक एसएलआर और एक एसएलआरडी कोच शामिल हैं।

    लखनऊ से डिब्रूगढ़ तक बरौनी होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन

    रेलवे द्वारा रेलयात्रियों की सुविधा के लिए डिब्रूगढ़ और लखनऊ के मध्य 05905/05906 डिब्रूगढ़-लखनऊ-डिब्रूगढ़ स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। यह ट्रेन न्यू तिनसुकिया-गुवाहाटी-कामाख्या-कटिहार-बरौनी-समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर-हाजीपुर-गोरखपुर के रास्ते डिब्रूगढ़ से 19 दिसंबर को तथा लखनऊ से 23 दिसंबर को एक-एक फेरे के लिए चलाया जाएगा। इस स्पेशल ट्रेन में शयनयान श्रेणी के 14 कोच लगाए जाएंगे।

    05905 डिब्रूगढ़-लखनऊ स्पेशल 19 को डिब्रूगढ़ से दोपहर दो बजे प्रस्थान कर न्यू तिनसुकिया-गुवाहाटी-कामाख्या-अलीपुरद्वार के रास्ते 20 दिसंबर की संध्या 06.30 बजे कटिहार, 07.30 बजे नवगछिया, 08.50 बजे खगड़िया, 09.24 बजे बेगूसराय, 09.45 बजे बरौनी जंक्शन, 11.25 बजे समस्तीपुर, 21 दिसंबर को 00.45 बजे मुजफ्फरपुर, 01.50 बजे हाजीपुर, 04.35 बजे छपरा, 05.40 बजे सीवान, 09.10 बजे गोरखपुर, 12.30 बजे गोंडा तथा दोपहर 02.20 बजे बाराबंकी रुकते हुए संध्या 04.30 बजे लखनऊ पहुंचेगी।

    वापसी में, 05906 लखनऊ-डिब्रूगढ़ स्पेशल 23 को लखनऊ से 23.30 बजे प्रस्थान कर 24 को 08.10 बजे सीवान, 09.30 बजे छपरा, 11.30 बजे हाजीपुर, 12.40 बजे मुजफ्फरपुर, 13.45 बजे समस्तीपुर, 15.25 बजे बरौनी जंक्शन, 15.55 बजे बेगूसराय, 16.45 बजे खगड़िया, 18.20 बजे नवगछिया एवं 20.40 बजे कटिहार रुकते हुए 26 को 05.30 बजे डिब्रूगढ़ पहुंचेगी।