Bihar Election: भागलपुर विधानसभा समेत जिले में घटती वोटिंग की रफ्तार, 2 दशक से 60 प्रतिशत पार नहीं

अभिषेक प्रकाश, भागलपुर। भागलपुर जिले में पिछले दो दशक के दौरान मतदाताओं की भागीदारी लगातार घटती जा रही है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में सूचना क्रांति के बावजूद मतदान के प्रति मतदाताओं का रुझान कम हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चुनाव आयोग, प्रशासन और राजनीतिक दलों की लगातार जागरूकता मुहिमों के बावजूद मतदाता मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच रहे। लोकतंत्र के इस महापर्व में घटती भागीदारी न सिर्फ चिंता का विषय है, बल्कि आने वाले चुनावों में लोकतंत्र की साख पर भी सवाल खड़े कर रही है।

भागलपुर विस में दो दशक से नहीं टूटी 60 प्रतिशत की दीवार भागलपुर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है। वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक हुए किसी भी विधानसभा चुनाव में यहां मतदान 60 प्रतिशत के पार नहीं पहुंच सका।

वर्ष 2000 में सर्वाधिक 57.4 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई थी, जो 2020 में घटकर मात्र 48.9 प्रतिशत रह गई। यह विडंबना ही कही जाएगी कि शहरी, शिक्षित और संचार के मामले में आगे रहने वाला भागलपुर क्षेत्र मतदान में लगातार पिछड़ता जा रहा है।

2000 में जिले में दिखा था सर्वाधिक उत्साह वर्ष 2000 का चुनाव भागलपुर जिले के लिए अब तक का सबसे उत्साहजनक माना जाता है। उस समय जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों- पीरपैंती (62.5%), कहलगांव (61.8%), नाथनगर (61.7%), बिहपुर (63.8%) और गोपालपुर (69.7%) ने गुड वोटिंग दर्ज की थी। केवल भागलपुर (57.4%) और सुल्तानगंज (59.9%) ही 60 प्रतिशत के आंकड़े से नीचे रहे। इसके बाद से जिले में कहीं भी लगातार गुड वोटिंग का ग्राफ नहीं दिखा।

2005 में दो बार चुनाव, पर भागलपुर में मतदान सबसे कम वर्ष 2005 में बिहार में दो बार विधानसभा चुनाव हुए फरवरी और अक्टूबर में। दोनों ही बार भागलपुर जिले में मतदान का औसत काफी कम रहा। फरवरी चुनाव में भागलपुर विस में केवल 43.9 प्रतिशत वोट पड़े, जबकि अक्टूबर में यह घटकर मात्र 35.2 प्रतिशत रह गया। यह अब तक का सबसे न्यूनतम आंकड़ा रहा। उसी चुनाव में जिले की पीरपैंती विधानसभा में सर्वाधिक 51.1 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया था।

2020 में कहलगांव ने दिखाई उम्मीद 2020 के विधानसभा चुनाव में भी भागलपुर जिले का औसत मतदान राज्य के औसत से नीचे रहा। हालांकि, कहलगांव विधानसभा ने 63.2 प्रतिशत वोटिंग दर्ज कर गुड वोटिंग का उदाहरण पेश किया। वहीं भागलपुर विधान सभा फिर सबसे पीछे रहा, जहां केवल 48.9 प्रतिशत मतदाताओं ने मदान किया।

क्या है गुड वोटिंग की परिभाषा? चुनाव विशेषज्ञों के अनुसार, 60 प्रतिशत से अधिक मतदान को गुड वोटिंग, 35 से 60 प्रतिशत के बीच के मतदान को मध्य स्तर और 35 प्रतिशत से कम को निम्न स्तर माना जाता है। इस मानक के अनुसार, भागलपुर विधानसभा पिछले दो दशकों से लगातार मध्य या निम्न स्तर की श्रेणी में रहा है।