Dandiya & Garba Night: आज सैंडिस के ओपन एयर थिएटर में जागरण डांडिया... शाम 6 बजे से गरबा नाइट में झूमेगा भागलपुर

Dandiya Garba Night बिहार के भागलपुर में आज शुक्रवार को दैनिक जागरण की ओर से डांडिया और गरबा नाइट का आयोजन किया गया है। सैंडिस कंपाउंड के ओपन एयर थियेटर में शाम छह बजे से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। डांडिया की मौज-मस्ती को दोगुना करने के लिए देश की मशहूर डांसर कीर्ति वर्मा भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगी।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Dandiya & Garba Night भागलपुर के लोगों के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। शहर की प्रतिष्ठित सांस्कृतिक परंपरा को जीवित रखने और शहरवासियों को उल्लास से भरपूर शाम देने के उद्देश्य से विश्व का नंबर एक समाचार पत्र दैनिक जागरण की ओर से आज शुक्रवार, 26 सितंबर को भव्य जागरण डांडिया का आयोजन किया जा रहा है। नवरात्र के पावन अवसर पर भागलपुरवासी डांडिया की थाप पर झूमेंगे।

यह कार्यक्रम संध्या छह बजे से सैंडिस कंपाउंड स्थित ओपन एयर थिएटर में होगा। जहां संगीत, नृत्य और उत्साह का ऐसा संगम होगा, जो लोगों के तन-मन में महीनों जीवंत रहेगी। यह शाम उमंग और तरंगों से भरी होगी। ढोल-नगाड़ों की थाप और डांडिया की लय पर एक साथ हजारों कदम थिरकेंगे। महिलाएं पारंपरिक परिधानों में झूमती-गुनगुनाती नजर आएंगी, तो युवा रंगीन डांडिया स्टिक्स लेकर मस्ती की धुन में खो जाएंगे।

माहौल में उत्सव की ऐसी महक घुलेगी कि कोई भी अपने आप को इस सुरमयी शाम का हिस्सा बनने से नहीं रोक पाएगा। डांडिया की खुशियों को दोगुना करने के लिए मशहूर डांसर कीर्ति वर्मा भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। अपनी अदाओं से कीर्ति लोगों को थिरकने को मजबूर करेंगी तो भागलपुर की शान बन चुकी युवा अभिनेत्री संचिता बसु की मौजूदगी डांडिया नाइट को और भी आकर्षक बनाएगी। उनके हुनर और जोश से मंच पर उमंग का रंग चढ़ेगा और दर्शक भी झूमने को मजबूर हो जाएंगे।