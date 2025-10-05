Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लूटेरों ने महिला का हाथ-पैर बांधा, मुंह में कपड़ा ठूंसकर टेप चिपकाया और लाखों की डकैती

    By Kundan Kumar Sah Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 07:01 PM (IST)

    भागलपुर के घोघा बाजार में दिनदहाड़े डकैती हुई। तीन लुटेरों ने फल देने के बहाने गोपाल उपाध्याय के घर में घुसकर महिला को बंधक बनाया और लाखों के जेवर और नकदी लूट लिए। घटना के समय गृहस्वामी कहलगाँव गए हुए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही अपराधियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    महिला का हाथ-पैर बांधा,मुंह में कपड़ा ठूंसा टेप चिपकाया

    संवाद सूत्र,घोघा। थाना क्षेत्र के घोघा बाजार में बेखौफ अपराधियों ने सुबह के उजाले में डकैती की घटना को अंजाम दिया। यजमानी दक्षिणा (फल) देने के बहाने आए तीन लूटेरों ने घोघा बाजार निवासी गोपाल उपाध्याय के घर में जमकर लूट पाट की। तीनो लूटेरा बिना नंबर की एक हीं मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और लूट की घटना को अंजाम देकर वापस चले गए ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना रविवार सुबह की है । लूटेरा सुबह 6:15 में घर के अंदर घुसे घर के अंदर रह रही एक मात्र महिला कांति देवी का हाथ पैर बांध दिया मुंह में कपड़ा ठूंस कर टेप से चिपका दिया और 7:00 बजे घटना को अंजाम देकर निकल गए। घटना के वक्त गृह स्वामी गोपाल लूटेरों के साजिस मे फंसकर कहलगॉव चले गए थे।

    सूचना पाकर घोघा थानाध्क्ष अजीत कुमार इंस्पेक्टर सुबोध रॉव व अन्य पदाधिकारी के साथ घटना स्थल पहुंचे आवश्यक जांच पड़ताल कर जल्द हीं उद्भेदन करने का पीड़ीत परिवार को अवश्वासन दिया।

    मलेशिया में रहता है बेटा

    गोपाल उपाध्याय का एक पुत्र मलेशिया में होटल मैनैजमेंट का कार्य कर रहा है तो दूसरा पुत्र कोलकाता मे एक निजि कंपनी मे कार्यरत् है। घर में पत्नी शांति देवी व गोपाल दो हीं सदस्य रहते थलगा। स्वंय गोपाल उपाध्याय साहेबगंज में सेल टैक्स विभाग मे ऑफिसियल पदाधिकारी थे। इन्हौने वर्ष 2016 में कार्य से अवकाश प्राप्त किया । अवकाश प्राप्त के बाद ये पूजा पाठ कराने लगे ।

    बीते नौ वर्षों से बतौर पुरोहित के रूप में पूजा पाठ (यजमानी) कर आजिविका चला रहे हैं। इनका ज्यादातर यजमान कहलगॉव में है। आने जाने के क्रम में एक ऑटो चालक का परमानेंट यात्री (ग्राहक) बन गया। अक्सर उसी ऑटो से इनका कहलगॉव आना जाना होने लगा।

    पूजा के बहाने बुलाया

    लूटेरे ने यजमान बनकर गोपाल उपाध्याय को फोन किया कि कहलगॉव से बोल रहा हूं सुबह 6:00 बजे से पूजा कराना है,सब कुछ तैयार है सिर्फ आपको आ जाना है। कहलगॉव पहुंचकर फोन किजिएगा मैं लेने आ जाउंगा । मै ऑटो चालक मुकेश को आपके पास भेज रहा हूं।

    इधर लूटेरे ने ऑटो चालक को भी फोन कर बोला कि जाओ पंडित जी को लेकर कहलगॉव पहुंचो । पंडित जी तैयार है तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अंजान कॉल होते हुए भी ऑटो चालक 5:30 बजे गोपाल को लेने घर पहुंच गया । ऑटो घर पहुंचते ही गोपाल उस पर सवार होकर चल दिया और कहलगॉव पहुंच गया ।

    कहलगॉव पहुंचने के बाद यजमान बने लूटरों से संपर्क करने के प्रयास किया तो एक दो बार तुरंत पहुंचने का झांसा देकर बरगलाया इसके बाद स्वीच ऑफ हो गया।

    ऐसे दिया घटना को अंजाम

    गृहस्वामी गोपाल को कहलगॉव पहुंचते हीं इधर लूटेरा फल का थैला लेकर घर पहुंच गया। घर में सिर्फ एक महिला कांति देवी थी। फल का थैला देते हुए कहा कि पंडित जी ने फल भेजा है,और अचानक तीनो लूटेरा घर घुस गया।

    पीड़िता कांति देवी के अनुसार लूटेरों ने उसका हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस कर टेप चिपका दिया। गोदरेज तोड़कर नगदी व जेवर लूट कर चले गए।

    काफी देर बाद घर से सटे दूसरे घर में रहने वाली मेरी भतीजी रोज की तरह नन्ही कुमारी (25 वर्ष) अपनी पुत्री (नतीनी) को लेकर 7:30 बजे आई तब जाकर उसने मेरा हाथ और मुंह मे चिपकी टेप को खोला।

    गृह स्वामी गोपाल उपाध्याय ने बताया कि नगदी के पच्चीस लाख व पच्चास लाख से ज्यादा का जेवर लूटेरा लूट कर ले गए है।

    घोघा थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि अभी पीड़ित द्वारा आवेदन प्राप्त नही हुआ है। आवश्यक जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस का प्रयास लगातार जारी है। जल्द हीं अपराधी पकड़ा जाएगा।