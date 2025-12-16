Language
    संभल जाइए... बिजली स्मार्ट मीटर अपडेट कराने के लिए आएगा फोन... और खाली हो जाएगा आपका बैंक एकाउंट

    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Dilip shukla
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:46 PM (IST)

    भागलपुर में स्मार्ट मीटर अपडेट के नाम पर साइबर ठग लोगों को धोखा दे रहे हैं। वे एक फर्जी विभागीय एप्प का मैसेज भेजते हैं, जिसे स्वीकार करते ही मोबाइल ह ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। स्मार्ट बिजली मीटर अपडेट करने का झांसा दे साइबर शातिर भोले-भाले ही नहीं पढ़े-लिखे होनहारों को भी चूना लगा दे रहे हैं। स्मार्ट मीटर अपडेट का झांसा देते हुए शिकार के बैंक खातों को खंगाल दे रहें हैं। उन्हें ठगे जाने का पता मोबाइल पर आने वाले मैसेज से होता है, फिर शिकार अपना सिर पीट ले रहे हैं। काश उनकी बातों में आकर ऐसा नहीं करता। पहले अपनों या अपने किसी जानकार से पता कर लेता।

    • स्मार्ट मीटर अपडेट का झांसा दे खाते खाली कर दे रहे साइबर शातिर
    • एक विभागीय एप्प का मैसेज दे फंसाते हैं शिकार, उस एप्प के स्वीकार करते ही मोबाइल हो जा रहा है हैंग
    • इस दौरान शिकार के बैंक खाते को खंगाल दे रहे हैं साइबर ठग


    इस वर्ष जनवरी माह से अबतक 63 मामले ऐसी साइबर ठगी के सामने आ चुके हैं

    स्मार्ट मीटर को अपडेट कराने के नाम पर सौ से पांच सौ रुपये की रिचार्ज करते ही खाते से मेहनत की कमाई झटके में उड़ा ले रहे हैं। साइबर शातिर की तरफ से मोबाइल पर भेजे जाने वाले एप्प को छूते ही शिकार का मोबाइल हैंग या बंद हो जा रहा है। इस दौरान साइबर ठग खाते से रुपये ट्रांसफर कर ले रहे हैं।


    इस साल अबतक हुई ऐसी साइबर ठगी की प्रमुख घटना

    1. पांच दिसंबर 2025 को चूड़ी-लहठी कारोबारी रवि मित्तल और उनकी पत्नी के खाते से 56 हजार रुपये की चपत लगा दी।
    2. 19 सितंबर 2025 को साइबर शातिर ने बरारी थानाक्षेत्र के सुरखी कल मोहल्ला में रहने वाले संतोष कुमार की मां सविता देवी के मोबाइल पर बिजली रिचार्ज करने का कॉल कर झांसा दे खाते से 35 हजार रुपये का चूना लगा दिया था।
    3. छह सितंबर 2025 को पूर्व सिविल सर्जन और प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. प्रतिमा मोदी से भी बिजली कनेक्शन कट जाने का झांसा दे ठगी का शिकार बना लिया गया था। पांच सौ रुपये के रि-चार्ज करते ही पे-फोन से 24 हजार रुपये की चपत लग गई थी।
    4. 11 सितंबर 2025 को कोतवाली थानाक्षेत्र के अनंत राम लेन निवासी 61 वर्षीय रणजीत कुमार गुप्ता को साइबर शातिर ने कॉल कर बिजली बिल अपडेट करने का झांसा दे 81 हजार 159 रुपये की चपत लगा दी।
    5. केस स्टडी : 22 अक्टूबर 2025 को बरारी थानाक्षेत्र से रिटायर्ड बैंक अधिकारी बीएन मित्रा और उनकी पत्नी सोमा मित्रा को एक लाख 80 हजार रुपये की चपत लगा दी।6. चार दिसंबर 2025 को सिंचाई विभाग के सेवानिवृत अभियंता एके चौधरी से बिजली मीटर अपडेट करने का झांसा दे तीन लाख रुपये की साइबर ठगी कर ली।