संभल जाइए... बिजली स्मार्ट मीटर अपडेट कराने के लिए आएगा फोन... और खाली हो जाएगा आपका बैंक एकाउंट

जागरण संवाददाता, भागलपुर। स्मार्ट बिजली मीटर अपडेट करने का झांसा दे साइबर शातिर भोले-भाले ही नहीं पढ़े-लिखे होनहारों को भी चूना लगा दे रहे हैं। स्मार्ट मीटर अपडेट का झांसा देते हुए शिकार के बैंक खातों को खंगाल दे रहें हैं। उन्हें ठगे जाने का पता मोबाइल पर आने वाले मैसेज से होता है, फिर शिकार अपना सिर पीट ले रहे हैं। काश उनकी बातों में आकर ऐसा नहीं करता। पहले अपनों या अपने किसी जानकार से पता कर लेता।