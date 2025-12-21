बिजली विभाग के जेई ने किया फोन और भागलपुर के दवा विक्रेता का एकाउंट हो गया खाली, कहा था- मीटर अपडेट करा लें
जागरण संवाददाता, भागलपुर। तिलकामांझी थानाक्षेत्र के हटिया रोड में दवा की दुकान चलाने वाले गौतम कुमार को बिजली मीटर अपडेट कराने के नाम पर चूना लगा दिया। साइबर ठगी के शिकार हो गए। साइबर अपराधियों ने 19,500 की रुपये की ठगी कर लिया। पीड़ित गौतम कुमार ने बताया कि शनिवार की दोपहर 2.51 बजे एक काल आया और कहा कि वे बिजली विभाग के कनीय अभियंता बोल रहे हैं।
उनका बिजली का मीटर लंबे समय से अपडेट नहीं हुआ है
उनका बिजली का मीटर लंबे समय से अपडेट नहीं हुआ है। उसे अपडेट करना है। मीटर का एप मोबाइल खोलें। पीड़ित ने साइबर अपराधी की तरफ से बताए गए, बातों पर अमल करते हुए ऐप खोला। इसके बाद साइबर अपराधी ने तीन बार सौ-सौ रुपये का रिचार्ज कराया। अंतिम बार पे फोन का डिटेल बताने के लिए कहा और इसके बाद तीन एकाउंट में उनके खाते से 19,500 की निकासी कर लिया। पीड़ित ने इस बाबत 1930, तिलकामांझी और साइबर थाना में लिखित आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने उपभोखताओं से अपील की है कि विभाग के जेई से लेकर एसई तक इस तरह फोन कर अपडेट करने के लिए नहीं कहा जाता है। यदि इस तरह का काल आता है तो सच्चाई जानने के लिए कार्यालय जाकर संबंधित पदाधिकारी से संपर्क करें।
अधिवक्ता के साथ मुवक्किल ने की मारपीट
अधिवक्ता संतोष कुमार ने तिलकामांझी थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया है। पुलिस को उन्होंने बताया कि वे कचहरी परिसर स्थित अपने कार्यालय में शाम के 5.30 बजे फाइल तैयार कर रहा था। इसी बीच एक मुवक्कील आया और उन्हें गाली गलौज करने लगा। इसके बाद आधे दर्जन से अधिक लोगों ने मिलकर उनके साथ मारपीट किया। जिससे उनके पैर में गंभीर चोट आ गई है। तिलकामांझी थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों पक्षों के तरफ से आवेदन मिला है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
