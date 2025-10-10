भागलपुर में जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र शाखा में नगर आयुक्त ने किया औचक निरीक्षण, कर्मचारियों में हड़कंप

जागरण संवाददाता, भागलपुर। नगर निगम की जन्म-मृत्यु शाखा में व्याप्त अनियमितताओं और दलालों की सक्रियता की शिकायतों के मद्देनजर नगर आयुक्त शुभम कुमार ने गुरुवार को अचानक निरीक्षण किया।

आयुक्त के आगमन से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान, शुभम कुमार ने शाखा की गहन जांच की। उन्हें जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनाने के नाम पर कई कर्मियों द्वारा दलाली करने की शिकायतें मिलीं।

इसके अलावा, कुछ बाहरी दलाल भी इस कार्य में संलग्न थे। आयुक्त को लगभग एक दर्जन कर्मियों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि शाखा प्रभारी और अन्य कर्मचारियों के अलावा यदि कोई अन्य व्यक्ति वहां पाया गया, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।