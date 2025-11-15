Bihar: सुनसान जगह पर रिंग सेरेमनी कर रहे थे प्रेमी-प्रेमिका, अचानक लोगों ने घेर लिया और फिर...

संवाद सूत्र, अजगैवीनाथ धाम। थाना क्षेत्र के एक गांव के प्रेमी-प्रेमिका अपने-अपने घरों से निकल कर सुनसान में रिंग सेरेमनी करने शीशबन्ना बहियार शीतला स्थान पहुंचे।

प्रेमी-प्रेमिका को सुनसान स्थान में एक-दूसरे को अंगूठी पहनाते देख लोगों ने घेर लिया। फिर ये बात चारों ओर फैल गई। वहां काफी संख्या में ग्रामीण जुट गए तथा दोनों की शीतला स्थान मंदिर में शादी करा दी।

दोनों के साथ किसी तरह मारपीट न हो इसलिए शादी कराने के बाद ग्रामीणों ने अपनी देखरेख में रखा। पुलिस को सूचना दी गई।

सुल्तानगंज से दल-बल के साथ पहुंचकर पुलिस पदाधिकारी दोनों को अपने कब्जे में लेकर थाना ले आई। प्रेमी-प्रेमिका ने बताया कि हमदोनों एक-दूसरे से बीते तीन वर्ष से प्यार करते हैं।

लोगों का रिंग सेरेमनी होते देख हमलोग भी रिंग सेरेमनी करने सुल्तानगंज बाजार से आर्टिफिशियल अंगुठी खरीदे और दोनों अपने-अपने घर से दिन के दो बजे निकल कर पड़ोसी गांव के बहियार पहुंचे थे।

थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि परिजनों को सूचना दी गई है। आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।