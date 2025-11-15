Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar: सुनसान जगह पर रिंग सेरेमनी कर रहे थे प्रेमी-प्रेमिका, अचानक लोगों ने घेर लिया और फिर...

    By Amar Kumar Anand Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 08:57 PM (IST)

    अजगैवीनाथ धाम में एक प्रेमी जोड़े को सुनसान जगह पर रिंग सेरेमनी करते हुए ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। प्रेमी जोड़े ने बताया कि वे तीन साल से प्रेम करते हैं। पुलिस परिजनों के आने का इंतजार कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, अजगैवीनाथ धाम। थाना क्षेत्र के एक गांव के प्रेमी-प्रेमिका अपने-अपने घरों से निकल कर सुनसान में रिंग सेरेमनी करने शीशबन्ना बहियार शीतला स्थान पहुंचे।

    प्रेमी-प्रेमिका को सुनसान स्थान में एक-दूसरे को अंगूठी पहनाते देख लोगों ने घेर लिया। फिर ये बात चारों ओर फैल गई। वहां काफी संख्या में ग्रामीण जुट गए तथा दोनों की शीतला स्थान मंदिर में शादी करा दी।

    दोनों के साथ किसी तरह मारपीट न हो इसलिए शादी कराने के बाद ग्रामीणों ने अपनी देखरेख में रखा। पुलिस को सूचना दी गई।

    सुल्तानगंज से दल-बल के साथ पहुंचकर पुलिस पदाधिकारी दोनों को अपने कब्जे में लेकर थाना ले आई। प्रेमी-प्रेमिका ने बताया कि हमदोनों एक-दूसरे से बीते तीन वर्ष से प्यार करते हैं।

    लोगों का रिंग सेरेमनी होते देख हमलोग भी रिंग सेरेमनी करने सुल्तानगंज बाजार से आर्टिफिशियल अंगुठी खरीदे और दोनों अपने-अपने घर से दिन के दो बजे निकल कर पड़ोसी गांव के बहियार पहुंचे थे।

    थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि परिजनों को सूचना दी गई है। आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें