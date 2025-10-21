भागलुपर में धार्मिक पोस्टर फाड़ने पर दो समुदाय भिड़े, इलाके में बवाल के बाद भारी पुलिसबल तैनात

Language
    भागलपुर में एक धार्मिक पोस्टर फाड़े जाने के कारण दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी गई है।

    तनाव को नियंत्रित करने भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे एसएसपी हृदय कांत

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिले के हबीबपुर थानाक्षेत्र के करोड़ी बाजार में धार्मिक पोस्टर फाड़ने-हटाने और जला देने को लेकर दो समुदायों में जमकर बवाल हुआ। देखते ही देखते दोनों समुदायों की तरफ से पथराव की नौबत आ गई।

    घटना सोमवार की रात दीपावली मौके पर तब हुई जब कुछ शरारती तत्वों ने मुस्लिम समुदाय के धार्मिक पोस्टर को खंभे से उखाड़ कर जला डाला। मंगलवार की सुबह जब मुस्लिम समुदाय के लोगों को पोस्टर फाड़ने-जलाने की घटना की जानकारी हुई, तो आक्रोशित हो चौक पर जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे।

    जिसके जवाब में हिंदू समुदाय के लोग भी गोलबंद हो उनसे मुकाबला करने को आतुर हो गए। लेकिन तभी दोनों समुदायों के प्रबुद्ध लोगों ने शरारती तत्वों की करतूतों पर पर्दा डालते हुए तनातनी खत्म करने का प्रयास किया। घटना की जानकारी पर डीएसपी सिटी-टू राकेश कुमार हबीबपुर थानाध्यक्ष पंकज कुमार राउत, मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष के साथ मौके पर पहुंच गए।

    जिन्हें मरहूम सुद्दी मुखिया चौक पर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें लोगों ने घेर कर धार्मिक पोस्टर फाड़ कर जलाने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए ऐसा करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग करने लगे।

    घेर लिए गए पुलिस पदाधिकारियों ने घटना की जानकारी जब वरीय पुलिस अधिकारियों को दी तो थोड़ी देर में मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गई। स्वयं एसएसपी हृदय कांत भी मौके पर पहुंच दोनों समुदायों के प्रबुद्ध लोगों और पुलिस-पब्लिक शांति समिति से जुड़े सदस्यों, पदाधिकारियों की मदद से स्थिति को नियंत्रित कर लिया। दोनों समुदायों के लोगों के बीच वार्ता कर तनाव को खत्म करने का प्रयास शुरू करा दिया गया।

    शरारती तत्वों का प्रयास हुआ विफल

    हबीबपुर थानाक्षेत्र के करोड़ी बाजार में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों में कभी तनातनी नहीं हुआ करती थी। यह दोनाें समुदायों के लोग कहते हैं। दीपावली की रात जाने किन शरारती तत्वों ने ऐसा कर दोनों समुदायों के बीच तनातनी पैदा कर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की।

    दोनों समुदाय के लोग पहले तो आक्रोशित होकर एक-दूसरे के सामने पथराव और लाठी-तलवार भांजने को आतुर हो गए। लेकिन कुछ देर में ही शरारती तत्वों की मंशा को आपसी सूझबूझ से शांति कायम करते हुए शरारती तत्वों की मंशा को विफल कर दिया।

    पुलिस टीम शरारती तत्वों का पता लगा उनकी गिरफ्तारी को छापेमारी कर रही है। एहतियाती तौर पर वहां पुलिस बलों की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है।