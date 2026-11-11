Chhath Puja Prasad में सेहत का खजाना, आंवला बढ़ाएगा पोषण तो हल्दी में हैं एंटीऑक्सीडेंट गुण

परिमल सिंह, भागलपुर। छठ पूजा (Chhath Puja 2026) में सूप और डाला में सजने वाले फल और पकवान केवल आस्था, शुद्धता और परंपरा के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि सेहत के लिहाज से भी इनका खास महत्व है।

ठेकुआ में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, आंवला का विटामिन-सी, केले का पोटेशियम और सिंघाड़े का फाइबर शरीर को ऊर्जा देने के साथ जरूरी पोषक तत्व भी उपलब्ध कराते हैं।

वहीं, गन्ना और नारियल शरीर को ऊर्जा और खनिज प्रदान करते हैं, जबकि हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं। बदलते मौसम में छठ के प्रसाद में शामिल ये पारंपरिक खाद्य पदार्थ मौसमी खानपान और पोषण का भी खजाना हैं।

छठ में सूर्यदेव को नई फसल और मौसमी फलों का भोग लगाने की सदियों पुरानी परंपरा रही है। इस पर्व का सबसे प्रमुख प्रसाद (Chhath Puja Prasad) ठेकुआ है, जिसे गेहूं के आटे, गुड़ और घी से तैयार किया जाता है। गेहूं का आटा कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है, जबकि गुड़ शरीर को ऊर्जा देता है।

सर्दियों की शुरुआत के साथ गुड़ का सेवन पारंपरिक खानपान का अहम हिस्सा भी रहा है। इसी तरह केले में मौजूद पोटेशियम मांसपेशियों के लिए उपयोगी है, जबकि इसका फाइबर पाचन के लिए उपयोगी है। गन्ने में प्राकृतिक शर्करा के अलावा कुछ खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। नारियल फाइबर और पोषक तत्वों का स्रोत है। आंवला से सिंघाड़े तक, हर प्रसाद की अपनी खासियत फिजिशियन डॉ. विनय कुमार झा ने बताया कि छठ में चढ़ाए जाने वाले फल और खाद्य पदार्थ पोषण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं। आंवला विटामिन-सी का अच्छा स्रोत है। इसमें आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज तत्व भी पाए जाते हैं।