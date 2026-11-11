छठ पूजा में नहाय-खाय पर जरूर बनता है लौकी-भात, इस आसान रेसिपी से बनाएं लौकी-चना दाल की स्वादिष्ट सब्जी
छठ पूजा में नहाय-खाय के दिन लौकी और चने के दाल की सब्जी बनाई जाती है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार के साथ-साथ झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी खूब उत्साह के साथ मनाया जाता है। चार दिनों तक चलने वाला ये त्योहार नहाय खाय से शुरू होता है और सुबह के अर्घ्य के साथ समाप्त होता है।
इस साल नहाय खाय 13 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन व्रती नहा धोकर ही खाना खाती है, उसमें भी लौकी-चने दाल की सब्जी और अरबा चावल। इस सब्जी को मिट्टी के चूल्हे पर बिल्कुल सात्विक तरीके से बनाया जाता है। आइए जानें नहाय-खाय के लिए लौकी की सब्जी बनाने की रेसिपी।