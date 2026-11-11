छठ पूजा में नहाय-खाय पर जरूर बनता है लौकी-भात, इस आसान रेसिपी से बनाएं लौकी-चना दाल की स्वादिष्ट सब्जी

1 सबसे पहले चने की दाल को धोकर 1-2 घंटे के लिए पानी में भिगो दें और कुकर में 2 सीटी आने तक पका लें।

2 इसके बाद लौकी को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।

3 अब एक कड़ाही में सरसों का तेल या घी गर्म करें और गर्म होने पर इसमें जीरा, तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च डालकर चटकने दें। इसके बाद इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालें।

4 इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालें और धीमी आंच पर मसाले को पकने दें।

5 अब भीगी हुई दाल को कड़ाही में डालें और मसालों के साथ भूनें।

6 अब इसमें कटी हुई लौकी को डालें और अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद इसमें एक से डेढ़ कप पानी और सेंधा नमक मिलाएं औ ढककर इसे पकने दें।