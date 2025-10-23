Chhath Puja 2025 पर रेलवे का महत्वपूर्ण निर्णय... DRM के आते ही भागमभाग, सवाल पूछा तो बगलें झांकने लगी महिला RPF सिपाही

जागरण संवाददाता, भागलपुर। डीआरएम मालदा मनीष कुमार गुप्ता गुरुवार दोपहर 2.20 बजे स्पेशल सैलून से भागलपुर स्टेशन पहुंचे और यहां छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। डीआरएम ने बताया कि अलग-अलग रेलवे जोन से यात्रियों की संभावित प्रस्थान की जानकारी ली गई है। पिछले साल छठ में 86 हजार यात्रियों की भीड़ चली थी। इस बार एक लाख से अधिक ज्यादा लोगों की आने की संभावना जताई जा रही है।

डीआरएम ने कहा कि उसी हिसाब से तैयारियां की गई है। सर्कुलेटिंग एरिया में बनाए गए अस्थाई होल्डिंग एरिया में भीड़ को बैठाने के लिए 100 कुर्सियों की ही व्यवस्था है। इसके बाद भी डीआरएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि होल्डिंग एरिया से बाहर जो यात्री दूसरे स्थानों पर बैठा मिले उसे हटाया जाए।

डीआरएम ने होल्डिंग एरिया में ट्रेन का इंतजार कर रहे कैमूर के दीप नारायण व शिव कुमार से बात की। इसके बाद दुमका जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही अंजलि नामक महिला से भी डीआरएम ने बात की। तीनों यात्रियों से बात करने के बाद डीआरएम ने यात्रियों को एक तरफ से आने और दूसरी तरफ से निकलने का सुझाव दिया।

होल्डिंग एरिया के सामने ही लगी स्क्रीन बंद रहने से लोगों को दिक्कत होती है। जिसे डीआरएम ने फौरन चालू कराने के निर्देश दिए। हालांकि अधिकारियों ने डीआरएम को नहीं बताया कि डिस्प्ले स्क्रीन बंद किस कारण से है। एक कर्मचारी ने बताया कि मशीन में खराबी के कारण स्क्रीन बंद है।

इधर, प्लेटफार्म संख्या दो से निरीक्षण करते हुए डीआरएम रेल अधिकारियों के साथ पहली मंजिल पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम गए। जहां स्टेशन में लगे कैमरों के हर एंगल की जांच की। कंट्रोल रूम में दो बड़ी व एक छोटी स्क्रीन पर देखा कि 74 में से 70 कैमरे ही चल रहे हैं। चार कैमरे खराब थे। बंद पड़े कैमरों के बारे में पूछने पर तकनीकी खराबी बताई गई। इस पर डीआरएम ने ड्यूटी पर लगी महिला आरपीएफ सिपाही से तकनीकी सवाल किए।