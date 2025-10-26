Chhath Puja Arag Time: छठ पूजा अर्घ्य कब है? नोट करें संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि
Chhath Puja Arghya Time 2025: सोमवार, 27 अक्टूबर को छठ पूजा के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। 28 अक्टूबर, मंगलवार की सुबह उदीयमान सूर्य को उषा अर्घ्य अर्पित कर व्रती पारण करेंगी। इसके साथ ही छठ पूजा 2025 का चार दिवसीय नियम-निष्ठा का पर्व संपन्न होगा। इससे पहले रविवार, 26 अक्टूबर को छठ 2025 अनुष्ठान के दूसरे दिन खरना का प्रसाद ग्रहण कर व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू किया। Chhath Puja Arag Time
संवाद सहयोगी, भागलपुर। Chhath Puja Arghya Time 2025 मनौती वाले व्रती घर से घाट तक दंडवत करते हुए पहुंच रहे हैं। हर तरफ एक ही दृश्य सूप, ठेकुआ, दीया और गीतों के बीच श्रद्धा का समंदर बह रहा है। छठ अब बस एक दिन दूर है जब अस्ताचलगामी सूर्य के सामने हाथों में झिलमिलाती आस्था दिखेगी और पूरे भागलपुर की गंगा किनारे एक स्वर गूंजेगा जय छठी मइया।
लोक आस्था के महापर्व छठ का रंग रविवार को पूरी तरह चढ़ गया। शहर के घाटों से लेकर गलियों तक छठी मइया के गीतों की गूंज और खरना के प्रसाद की खुशबू माहौल को भक्ति से भर रही है। सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि मंगलवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर यह चार दिवसीय नेम-निष्ठा का पर्व संपन्न होगा।
छठ पूजा 2025 अर्घ्य समय : छठ अर्घ्य कब है? Chhath Arghya 2025 Date, Chhath Puja Arghya 2025 Date
- साोमवार, 27 अक्टूबर : सूर्य को संध्याकालीन अर्घ्य (शाम 5:10 बजे से शाम 5:58 बजे तक)
- मंगलवार, 28 अक्टूबर : सूर्य को प्रातःकालीन अर्घ्य (प्रात: 5:33 बजे से सुबह 6:30 बजे तक)
व्रतियों के घरों में छठ गीतों की मधुर गूंज
बूढ़ानाथ की परवैतीन संजू देवी बताती हैं कि खरना की रसिया, खीर और पूरी बनाते समय पूरे घर में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। अर्गासन के समय कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है ताकि कोई आवाज अंदर न पहुंचे अगर पूजा के दौरान कोई आवाज कानों में पड़ जाए तो व्रती भोजन नहीं करतीं। सूजागंज स्थित राम-जानकी मंदिर की परवैतीन शकुंतला पांडेय ने बताया कि उन्होंने मंदिर की छत पर खरना का प्रसाद तैयार किया और देर रात तक लोग अर्गासन का प्रसाद लेने पहुंचते रहे।
छठ पूजा 2025 के दूसरे दिन रविवार को खरना पूजन करतीं व्रती महिलाएं।
बाजारों में उमड़ी आस्था की भीड़
रविवार को भागलपुर के बाजारों में पूजन सामग्री की जबर्दस्त खरीदारी देखने को मिली। लोहिया पुल, हड़ियापट्टी, सूजागंज और वेरायटी चौक तक लोगों की भीड़ लगी रही। सूप छराने वालों की दुकानें गुलजार रहीं और माली पूरे दिन लोगों की बारी लगाते नजर आए। सूप छारने वाले रोहन ने बताया छोटा हो या बड़ा सूप, मेहनत बराबर लगती है। छोटे सूप का छारने का भाव 15 से 20 रुपये, जबकि सूप की बिक्री 200 रुपये तक रही। नारियल 120 से 140 रुपये जोड़ा, और गुड़ 50 से 55 रुपये किलो बिका। दूध की बिक्री भी रिकार्ड स्तर पर रही 20 से 25 रुपये पाव तक पहुंच गया भाव।
पीतल-सोने के सूप की भी धूम
बर्तन विक्रेता गौतम ने बताया कि पीतल सूप और परात की बिक्री 900 रुपये किलो की दर से हुई। वहीं कई श्रद्धालुओं ने चांदी के सूप और सूप में घुंघरू लगाने जैसी परंपरा निभाई। चूड़ी-लहठी की दुकानों पर भी महिलाओं की भीड़ लगी रही।
घाटों पर सफाई और सजावट जारी
बरारी सीढ़ी घाट, बूढ़ानाथ घाट, महादेव तालाब, चंपानाला पुल घाट, आदमपुर घाट, खिरनी घाट और दक्षिणी क्षेत्र के अन्य घाटों पर छठव्रतियों की तैयारी चरम पर है। कई घाटों पर भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापना की जा रही है। प्रशासन और छठ पूजा समितियां घाटों की सफाई, रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था में जुटी हैं।
बादलों की ओट में दिखेंगे सूर्यदेव, छठव्रती देंगे श्रद्धा का अर्घ्य
लोक आस्था का महापर्व छठ अपने चरम पर है। सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि मंगलवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर व्रत संपन्न होगा। इस बीच आकाश में बादलों की परत छाई रहेगी, पर श्रद्धा की रोशनी उससे कहीं प्रखर रहेगी।मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार सोमवार शाम तक आंशिक बादल रहेंगे जबकि मंगलवार की सुबह सूर्यदेव बादलों की ओट से दर्शन देंगे। बारिश की संभावना नहीं है। हवा की गति 6–8 किमी प्रति घंटा और न्यूनतम तापमान करीब 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मौसम विभाग के अनुसार रविवार को 32.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। 86 प्रतिशत आद्रता के साथ 3.1 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से पश्चिमी हवा चल रही है। आसमान में बादल छाया रहेगा।
भागलपुर में रविवार को छठ घाटों का निरीक्षण करते डीएम और एसएसपी।
डीएम और एसएसपी ने नाव से किया छठ घाटों का निरीक्षण
लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भागलपुर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। रविवार को जिलाधिकारी डा. नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत ने नगर आयुक्त शुभम कुमार के साथ नाव से सबौर के रजंदीपुर से बूढ़ानाथ घाट तक सभी प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया। डीएम डा. चौधरी ने कहा कि छठ पर्व पवित्रता और लोक आस्था का प्रतीक है, इसलिए श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सभी घाटों पर साफ-सफाई, स्वच्छ जल, वाच टावर, चेंजिंग रूम और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि खतरनाक घाटों पर बांस-बल्ला लगाकर सुरक्षा घेरा बनाया गया है और नाव, गोताखोर एवं सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है।
डीएम ने लोगों से अपील की
किसी भी गहरे या खतरनाक पानी वाले घाट पर न जाएं, बच्चों को वहां जाने से रोकें। प्रशासन को किसी भी अफवाह या आपात स्थिति की तुरंत सूचना दें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल पंजीकृत नावें और प्रशिक्षित नाविक ही संचालन कर सकेंगे, बिना रजिस्ट्रेशन के नाव चलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इधर, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत ने बताया कि शहर के सभी प्रमुख घाटों का निरीक्षण पूरा कर लिया गया है। पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए हर घाट पर पुलिस बल और महिला पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है। साथ ही, लाउडस्पीकर से लगातार सूचना प्रसारित की जाएगी ताकि भीड़ नियंत्रण और समन्वय बना रहे।
एसएसपी ने श्रद्धालुओं से अपील की
छठ पूजा को शांति और अनुशासन के साथ मनाएं। बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें और थकान की स्थिति में वाहन न चलाएं ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, एसडीओ विकास कुमार, सीओ सौरभ कुमार, सबौर थानेदार सुबेदार पासवान एसडीआरएफ टीम सहित कई अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। भागलपुर प्रशासन ने कहा है कि श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप घाटों की व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित, स्वच्छ और सुलभ रखी जाएगी ताकि महापर्व छठ का आयोजन शांतिपूर्ण और श्रद्धापूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।
