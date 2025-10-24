Chhath Puja 2025: कब है छठ पूजा? छठ घाट पर कैसे हैं इंतजाम? छठ पर क्या बंद रहेगा विक्रमशिला पुल? यहां देखें ट्रैफिक प्लान

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Chhath Puja Kab Hai, Chhath Puja 2025 चार दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय-खाय के साथ शनिवार से शुरू हो रहा है। 27 अक्टूबर को संध्या अर्घ्य और 28 अक्टूबर को सुबह का अर्घ्य होगा। छठ घाट तक जाने वाले छठ व्रती, श्रद्धालु और उनके परिजन को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसके लिए यातायात पुलिस तैयारी में जुट गई है। यातायात डीएसपी संजय कुमार के नेतृत्व में यतायात टीम ट्रैफिक एक्सरसाइज कर रही है। ताकि लोगों को घाट तक जाने और आने में सहूलियत हो।

पिछले साल की तरह इस बार भी 10 जगहों पर बैरियर रहेंगे। साथ ही छह जगहों पर पार्किंग रहेगी। इसके अलावा बैरीकेडिंग से आगे डाला लेकर जाने वाले ठेला या बाइक सवारों को नहीं रोका जाएगा। यह ट्रैफिक प्लान 27 अक्टूबर के दोपहर 12 बजे के बाद से 28 को सुबह आठ बजे तक जारी रहेगा। यातायात डीएसपी संजय कुमार ने बाताया कि यातायात पुलिस द्वारा श्रद्धालुओं से आग्रह किया गया है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। उन्होंने बताया कि सभी जगहों पर ट्रैफिक पुलिस के अलावा अतिरिक्त जावान और सीपीएफ के जवान भी रहेंगे। साथ ही क्यूआरटी टीम भी रहेगी। उन्होंने बताया कि लोगों की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक रूट में बदलाव भी किया जा सकता है।

विक्रमशिला पुल पर भी भारी वाहनों का परिचालन रहेगा बंद छठ पूजा को लेकर विक्रमशिला पुल पर भारी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। विक्रमशिला सेतु पर 27 अक्टूबर की शाम वाले अर्घ्य के दिन दोपहर 12 बजे से भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। दोबारा रात 8 बजे के बाद सेतु पर वाहनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। वहीं, सुबह वाले अर्घ्य को लेकर देर रात 1.30 बजे के बाद सेतु पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। फिर 28 अक्टूबर की सुबह दस बजे के बाद सेतु पर वाहनों का परिचालन शुरू कराया जाएगा।



छठ महापर्व पर घाट जाने के लिए इन रास्तों का करें प्रयोग

बूढ़ानाथ मंदिर घाट के पास पार्किंग नहीं होने से लाजपत पार्क के पास सड़क किनारे वाहन लगाकर पैदल ही घाट तक जाना होगा

नया बाजार व सराय की ओर से सखीचंद घाट जाने वालों को गोशाला रोड सड़क के किनारे वाहन पार्क कर जाना होगा

विश्वविद्यालय घाट जाने वालों के लिए विवि कैंपस में पार्किंग व्यवस्था रहेगी

तिलकामांझी से मुसहरी घाट जाने वाले लोग मेडिकल कालेज से आगे नहीं जा सकेंगे,यहीं के छात्रावास के सामने वाहन पार्क कर पैदल आगे जाएंगे

जीरोमाइल से बरारी पुल व सीढ़ी घाट जाने वाले कोे चंपारण हाउस व बरारी टीओपी के सामने रोके जाएंगे, वाहन महिला आईटीआई में पार्क होंगे

हाऊसिंग बोर्ड की तरफ से घाट जाने वालों के लिए पालिटेक्निक कालेज के में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी, यहां से घाट तक पैदल जाना होगा

पीपली घाट व हनुमान घाट जाने वाले लोग माउंट कार्मल व वन विभाग के पास वाहन छोड़कर पैदल जा सकेंगे

एसएस कलेज घाट जाने वालों को नगर निगम चौक व आदमपुर की ओर से आयेंगे वो सैंडिस कंपाउंड की दीवार व एसएस कालेज मंदिर त्रिमुहान के पास वाहन लगा कर पैदल घाट तक जाएंगे इन जगहों पर रहेगी बैरिकेडिंग (यहां से डाला लेकर जाने वाले ठेला या बाइक सवारों को नहीं रोका जाएगा)