Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Chhath Geet: हे छठी मइया... छठ गीत से सात्विक हुए पूर्व रेलवे के स्टेशन, 24 घंटे बजेंगे छठ गीत; रेलवे बोर्ड का निर्देश

    By Alok ShahiEdited By: Alok Shahi
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 06:51 PM (IST)

    Chhath Geet, Chhath Puja: छठ पूजा 2025 के पावन अवसर पर रेलवे स्टेशन छठी मइया के गीतों से गूंज रहा है। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार छठ गीत पूर्व रेलवे के स्टेशनों के अलावा देश के अन्य स्टेशनों पर भी छठ पूजा के पवित्र माहौल में बजाने की व्यवस्था की गई है। छठ गीत पूर्व रेलवे के भागलपुर, जमालपुर, साहिबगंज, मालदा, हावड़ा, कोलकाता, सियालदह, आसनसोल रेलवे स्टेशनों पर बजाए जा रहे हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    Chhath Geet, Chhath Puja: पूर्व रेलवे के सीपीआरओ के अनुसार छठ पूजा तक छठी मइया के गीत 24 घंटे रेलवे स्टेशनों पर बजेगा।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Chhath Geet, Chhath Puja शनिवार, 25 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ शुरू हो रहे चार दिवसीय अनुष्ठान लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा 2025 के पावन अवसर पर जहां परवैतीन (व्रती महिलाओं) के घर देर रात तक छठ गीत गूंज रहे हैं। वहीं सड़क से लेकर बाजार, बसों, आटो, टोटो में जहां-तहां छठ मइया की गीत गूंजने लगे हैं। कांच ही बांस के बहंगिया, रुनकी-झुनकी बेटी मांगीला, केलवा के पात पर उगे लन सुरुज देव, पहिले पहिल छठी मइया, उग हे सुरुज देव, हे छठी मइया, पटना के घाट पर और हे दीनानाथ' जैसे छठ गीत अभी से ही अर्घ्य अपर्ण का अहसास करा रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे बोर्ड की नई व्यवस्था के मुताबिक शुक्रवार से छठ मइया की गीत से पूरा भागलपुर स्टेशन भक्तिमय हो गया है। पहली बार यह व्यवस्था रेलवे बोर्ड के निर्देश पर भागलपुर के अलावा बिहार, झारखंड सहित पूर्व रेलवे के सभी रेलवे स्टेशनों पर की गई है।  रेलवे के अधिकारी ने बताया कि छठ पूजा के गीत के साथ ही ट्रेन संबंधित सूचना भी दी जा रही है। पूर्व रेलवे के सीपीआरओ के अनुसार छठी मइया की गीत 24 घंटे छठ पूजा तक स्टेशनों पर बजेगा।

    रेलवे के अधिकारियों के अनुसार छठ पूजा के गीत पूर्व रेलवे के भागलपुर, जमालपुर, साहिबगंज, मालदा, हावड़ा, कोलकाता, सियालदह, आसनसोल में रेलवे स्टेशनों पर बजाए जा रहे हैं। पूर्व रेलवे के अन्य स्टेशनों के अलावा देश के अन्य स्टेशनों पर भी छठ पूजा के पवित्र माहौल में छठ गीत बजाने की व्यवस्था की गई है।

    सूर्योपासना व लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का चार दिवसीय अनुष्ठान आज से

    सूर्यषष्ठी/छठव्रत का चार दिवसीय अनुष्ठान नहाय-खाय के साथ शनिवार से आरंभ हो जाएगा। वहीं शुक्रवार को नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न गंगाघाटों समेत बिहपुर सभी प्रखंड के गंगाघाटों पर स्नान के लिए छठव्रतियों की भारी भीड़ उमड़ी। जो शनिवार को भी जारी रहेगा। व्रतियों द्वारा महापर्व छठव्रत को लेकर प्रसाद बनाने के लिए गेंहू व अरवा चावल को अच्छे से धोकर व साफ कर घर के आंगन व छतों पर धूप में बैठकर सुखाया जाता है। बता दें कि इस महापर्व में नियम निष्ठा, विधि विधान के साथ साथ स्वच्छता व साफ-सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है। 

    इधर अखिल भारतीय पुरोहित महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित संजय झा ने बताया कि शनिवार को नहाय-खाय सह कद्दूभात से महापर्व का चार दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। खरना पूजन रविवार को होगा। जिसमें देर शाम में महापर्व का खरना पूजन के पश्चात व्रतियों द्वारा खीर व रसिया खाने के बाद व्रत के समापन/पारण होने तक 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। खरना पूजन पंचमी तिथि को होता है। वहीं छठघाटों पर 27को अस्ताचलगामी सूर्य को व 28 की सुबह उदयगामी आदित्य को अर्पित किया जाएगा। जिसके बाद इस महापर्व का पारण/समापन हो जाएगा।

     