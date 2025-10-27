Chhath 2025: आज छठ पूजा में अर्घ्य देने जा रहे, तो भूलकर भी न करें ये गलती, हो जाएगा बड़ा नुकसान

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Chhath, Chhath Puja छठ पूजा 2025 के तीसरे दिन सोमवार, 27 अक्टूबर को भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य अर्पित किया जा रहा है। मंगलवार, 28 अक्टूबर को आदित्य देव को प्रात:कालीन अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पूजा में अर्घ्य देने के लिए विभिन्न गंगा घाटों पर महिलाएं सोने की चेन, कान की बाली, नेकलेस आदि पहंन कर जाती हैं। जिन्हें चुराने के लिए दर्जनों महिलाएं भी चोर गिरोह की तरफ से घाटों पर भेजी जाती है। पिछले साल छठ पूजा मौके पर केवल बरारी पुल घाट से गले से सोने की चेन चोरी की 13 घटनाएं हुई थी। जबकि अन्य गंगा घाटों का आंकड़ा जोड़ने पर चेन चोरी की संख्या 23 पहुंच गई थी। ऐसे में छठ पूजा में अर्घ्य देने जाएं तो गहने-जेवर न पहनकर जाएं तो ज्यादा अच्छा है। गंगा घाटों पर जुटने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जेवरात पहन कर जाएं भी तो अत्यंत सावधान और सतर्क रहें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उचक्के झपट लेंगे चेन-पर्स-मोबाइल, बाजार निकले हैं तो हो जाएं होशियार पुलिस की चौक-चौराहों पर उपस्थिति नहीं होने का फायदा बाइक सवार उचक्के उठाते हुए इन दिनों आतंक मचा रखा है। अमूमन सड़कों पर यातायात पुलिस को छोड़ दें तो वीआइपी मूवमेंट वाले इलाके में ही एक अफसर और दो-तीन जवान नजर आते। जबकि बीट पुलिसिंग में सभी थानों के पुलिसकर्मी-पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति होती रहती है। ऐसे में उनकी इलाके में अनुपस्थिति का फायदा बाइक सवार उचक्के उठाते हुए किसी न किसी महिला, बुजुर्ग या छात्राओं से चेन-पर्स और मोबाइल झपट ले रहे हैं। वारदात बाद पीड़ित के शोर मचाने पर मदद के दो-चार लोग नहीं आगे आते, पुलिस की मौजूदगी तो रहती ही नहीं। एसएसपी हृदय कांत ने हालांकि सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, डीएसपी टू-राकेश कुमार की निगरानी में क्षेत्र के थानाध्यक्षों से इस दिशा में सधे तरीके से अभियान चलाने का निर्देश दे रखा है। लेकिन थाना स्तर पर अभियान चलाने में हो रही शिथिलता का भी फायदा उचक्के उठा रहे हैं। जब भी अभियान चला तो बाइक सवार उचक्कों की गिरफ्तारियां भी हुई। अभियान में जोगसर, कोतवाली, तातारपुर, तिलकामांझी, इशाकचक, औद्योगिक और बरारी थाने की पुलिस को आंशिक सफलता मिली भी। लेकिन अभियान के रुकते ही कांड होने लगते।

इन्हें बना ले रहे आसानी से शिकार



बाइक सवार उचक्के दिन के उजाले में शिकार की तलाश में मंदिर, बाजार क्षेत्र, शापिंग कांम्प्लेक्स, बस पड़ाव, आटो स्टैंड, स्टेशन रोड, अस्पताल, शिक्षण संस्थानों वाले क्षेत्र में घूमते-ताड़ते रहते। जैसे ही शिकार कम आवाजाही या सुनसान वाले क्षेत्र की तरफ बढ़ते कि बाइक पर पीछे बैठा उचक्का झटके में मोबाइल या चेन झपट कर भाग निकलता है। मोबाइल से बात करते पैदल जाने वाले, बाइक पर पीछे बैठ बात करने वाले, चैट करने वाले या टहलने निकली अकेली महिला को पाकर उचक्के आसानी से निशाना बना ले रहे हैं। घरों से निकलने वाली महिलाएं, छात्राएं या बुजुर्ग यदि बाहर किसी के काल आने पर मोबाइल से बातें कर रहे हैं तो उस समय सावधान रहें, आपकी गतिविधियों पर बाइक सवार उचक्के नजर गड़ाए रहते हैं। जरा सी सावधानी हटी नहीं कि उचक्के आपके हाथ से मोबाइल पल में झपट कर ओझल हो जाएंगे।



वर्ष 2025 में अबतक चेन, मोबाइल और पर्स छिनतई की वारदात

जनवरी माह : 8- मोबाइल छिनतई की छह और पर्स की दो छिनतई

फरवरी माह : 11- मोबाइल छिनतई की 8 वारदात, एक चेन छिनतई और दो पर्स की छिनतई

मार्च माह : 4- मोबाइल छिनतई की चार वारदात

अप्रैल माह : 5 मोबाइल की छिनतई।

मई माह : 3 चेन

जून माह : 8 मोबाइल, तीन चेन छिनतई और दो पर्स छिनतई की वारदात।

जुलाई माह में : चार मोबाइल, दो चेन छिनतई और पर्स छिनतई की एक वारदात।

अगस्त माह में : दो मोबाइल, एक चेन छिनतई की वारदात।

सितंबर माह में : तीन मोबाइल, दो चेन छिनतई की वारदात।

अक्टूबर माह में अबतक दो मोबाइल छिनतई, एक चेन छिनतई की वारदात हुई है। मोबाइल, चेन, पर्स छिनतई के प्रमुख वारदात