Chhath: छठ पूजा में गिरिराज सिंह और विजय सिन्हा ने किया संध्या अर्घ्य अर्पण, बिहार में खुशहाली की मंगलकामना...

जागरण संवाददाता, लखीसराय। Chhath, Chhath Puja लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन सोमवार को जिले के विभिन्न गंगा घाटों सहित अन्य छठ घाटों पर श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित किया। इसको लेकर विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आया। लखीसराय के बड़हिया, जैतपुर, खुटहा, मालपुर, पिपरिया, पथुआ, कन्हरपुर सहित अन्य गंगा घाटों पर देर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही।

इस मौके पर व्रतियों ने सूर्य को जल अर्पित करते हुए छठी मइया से संतान सुख शांति व स्वजन के समृद्धि व जगत कल्याण की कामना की। इस दौरान छठ घाटों पर कांच ही बांस के बहंगिया आदि छठ गीतों से वातावरण आस्था हिलोरें ले रही थी। पर्व को लेकर सभी छठ घाटों को आकर्षक ढंग से पुष्प गुच्छ व रंगीन बल्व की झालरों व केले के पौधों से सजाया गया था।